IAB’nin CEO’su Neslihan Olcay oldu

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), dijital reklamcılık sektörünün sağlıklı gelişimi ve büyümesi yönündeki vizyonu ve uzun vadeli stratejilerini gerçekleştirmek üzere kurumsallaşma yönünde önemli bir adım atıyor.

CEO NESLİHAN OLCAY OLDU

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, dünya genelinde diğer ülkelerdeki IAB yapılarıyla da uyumlu olarak yeni oluşturulan CEO rolünü, reklam ve iletişim sektörünün deneyimli isimlerinden Neslihan Olcay'ın üstleneceğini duyurdu.

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş yaptığı açıklamada "Yönetim Kurulu olarak derneğimizin vizyon ve stratejilerini sürdürülebilir şekilde aksiyona dönüştürebilmek hedefiyle, küresel çalışmalarında aktif olarak yer aldığımız IAB'nin diğer ülkelerdeki yapılarıyla da uyumlanarak, kurumsallaşma yönünde ilerleme kararı aldık. Ayrıca reklamveren, yayıncı, ajans ve teknoloji şirketlerinden oluşan 194 üyemizin ihtiyaçları ve dernek olarak bizden beklentileri de günden güne değişiyor ve çeşitleniyor. Bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamak için de daha güçlü ve sürekliliği olan bir yapı gerekiyor. Bu doğrultuda ilk adım olarak IAB Türkiye profesyonel kadrosunda daha önce var olmayan CEO rolünü oluşturduk. Bu yeni rolü, sektörümüzün deneyimli isimlerinden Neslihan Olcay üstlenecek. Ajans yönetimi alanındaki deneyimlerinin yanı sıra, derneğimizin hem ülkemizdeki hem de IAB Avrupa'daki çalışmalarına uzun yıllar farklı görevlerde katkı sağlayan Neslihan Olcay liderliğinde, IAB Türkiye'yi gelecek için çok daha güçlü bir konuma getireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Neslihan Olcay yeni görevi kapsamında IAB Türkiye Yönetim Kurulu ile birlikte çalışarak derneğin kurumsallaşma çalışmalarına ek olarak, dernek üyelerinin teknoloji, işgücü ve çalışma trendleri ile yeni sektörel uygulamalar ve regülasyonlar doğrultusunda çeşitlenen ihtiyaçlarına yönelik daha kapsamlı ve yenilikçi ürün ve hizmetler sunmasına, diğer sektör dernekleri ile yürütülen ortak çalışmalara ve IAB Avrupa ile ilişkilerin derinleştirilmesine odaklanacak.

Neslihan Olcay yeni rolüyle ilgili heyecanını şu cümlelerle dile getirdi:

"Kurucu üyelerinden ve geçmiş dönem başkanlarından biri olduğum IAB Türkiye'ye CEO olarak geri dönmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Derneğimizin kurumsallaşma sürecine, çoğuyla dernek çatısı altında 10 yılı aşkın bir süre omuz omuza çalıştığım değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte liderlik edecek olma fırsatını bulduğum için de çok mutluyum.

Deneyimlerimi bundan böyle IAB Türkiye'nin sektör temsiliyetini daha da güçlendirmek ve derneğimizin profesyonel kadrosu ile birlikte üyelerimizin çeşitlenen ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verecek yeni projeler geliştirmek için kullanacak olmak oldukça heyecan verici. Yönetim Kurulu Başkanımız Burak Ertaş başta olmak üzere, beni bu önemli role layık bulan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum."

NESLİHAN OLCAY KİMDİR?

Neslihan Olcay, 30 yıllık kariyeri boyunca reklamcılık ve marka iletişimi endüstrisinin etkinlik pazarlaması ve halkla ilişkilerden, medya planlama ve satın almaya bir çok farklı alanında çalıştı. IPG ve WPP gruplarına bağlı global medya ajanslarının Türkiye operasyonlarında çeşitli sektörlerden küresel ve yerli birçok reklamverenle çalışarak, sayısız markanın lansman, büyüme ve dijital dönüşüm stratejilerine yön verme imkanı buldu. 2004-2022 yılları arasında GroupM bünyesinde Maxus, Wavemaker ve Mindshare ajanslarının CEO'luğu, GroupM Chief Digital Development Officer'lığı ve GroupM Türkiye İcra Kurulu üyeliği de dahil olmak üzere çok sayıda liderlik görevi üstlendi.

Kurucu üyelerinden biri olduğu IAB Türkiye'de 2011-2019 yılları arasında İcra Kurulu Üyeliği ve Eğitim Yürütme Kurulu Başkanlığı görevlerini eşzamanlı olarak yürüttü. 2017-2019 döneminde IAB Europe Eğitim Komitesi Başkanı olarak geniş bir coğrafyadaki sektör profesyonellerinin dijital dönüşümü ile ilgili eğitim çalışmalarına liderlik etti. 2019-2021 döneminde IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 2018'de MediaCat tarafından Dream Team'e seçilen ve Brand Week İstanbul 2019'da "Fark Yaratan Kadınlar - Reklam Lideri" olarak ödüllendirilen Neslihan Olcay, aynı zamanda 1999'dan bu yana çeşitli üniversitelerde stratejik medya planlama alanında dersler veriyor.