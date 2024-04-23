600.000 TL İçin Nisan Hesaplaması Komple Değişti: 120 Ay Vadeli Konut Kredisi!

2. Bütçenizi Planlayın Konut kredisi alırken, sadece aylık taksitleri değil, aynı zamanda başlangıçta ödemeniz gereken peşinat miktarını da göz önünde bulundurmalısınız. Peşinat, genellikle evin değerinin %10-30'u arasında değişir. Bütçenizi planlarken, ek masraflar olarak tapu harcı, ekspertiz ücreti ve kredi tahsis ücreti gibi giderleri de hesaba katın.

3. Faiz Oranlarını Karşılaştırın Bankaların sunduğu faiz oranları ve kredi koşulları farklılık gösterebilir. Sabit faizli kredi ve değişken faizli kredi olmak üzere iki ana türde faiz oranı vardır. Sabit faizli krediler, kredi süresince faiz oranının değişmeyeceği anlamına gelirken, değişken faizli krediler piyasadaki dalgalanmalara göre değişir. Kredi türünüzü ve ödeme planınızı, kişisel finansal durumunuza ve risk toleransınıza göre seçmelisiniz.

4. Evrak Toplayın Kredi başvurusu için gerekli belgeler genellikle şunları içerir: Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)

Gelir belgesi (maaş bordroları, kira gelirleri, banka hesap dökümleri gibi)

İkametgâh belgesi

Satın alınacak gayrimenkul ile ilgili belgeler (tapu kaydı gibi)

Sigorta poliçesi

5. Kredi Başvurusu Yapın Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra seçtiğiniz bankaya kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka, başvurunuzu ve finansal durumunuzu değerlendirecek ve size bir kredi teklifi sunacaktır. Teklifi kabul etmek ve gerekli sözleşmeleri imzalamak üzere banka ile iletişime geçin.

6. Tapu İşlemlerini Tamamlayın Kredi onaylandıktan sonra, evin tapusunun üzerine almak için gerekli işlemleri tamamlamanız gerekecek. Bu süreçte, banka genellikle tapunun bir kısmına ipotek koyar. Bu, krediyi ödeyene kadar evin üzerindeki bankanın hakkını güvence altına alır.