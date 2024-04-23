600.000 TL İçin Nisan Hesaplaması Komple Değişti: 120 Ay Vadeli Konut Kredisi!

Merkez Bankası'nın faiz kararları, konut kredisi faiz oranlarını doğrudan etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu karar, genellikle ekonomik göstergeler ve piyasa koşullarına göre şekilleniyor. Nisan ayında yapılacak olan faiz kararı öncesi, alıcıların bankaların güncel faiz oranlarını ve vadelerini dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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Her banka, konut kredisi için farklı faiz oranları sunmaktadır. İşte bazı öne çıkan banka faiz oranları ve aylık taksit hesaplamaları:
Akbank İlk Evim Konut Kredisi: Faiz Oranı %2,94 ile aylık taksit 18.202,38 TL.
Yapı Kredi Konut Kredisi: Faiz Oranı %3,55 ile aylık taksit 21.628,87 TL.
Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage: Faiz Oranı %3,56 ile aylık taksit 21.685,94 TL.
ING Konut Kredisi: Faiz Oranı %3,44 ile aylık taksit 21.002,79 TL.