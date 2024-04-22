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0.69 faizli konut kredisi aylık ödeme kaç TL? 400 bin, 500 bin, 1 milyon 1.5 milyon TL hesaplama tablosu!

Türkiye'de ev almayı planlayan vatandaşlar için heyecan verici bir haber: Yeni %0.69 faiz oranı ile sunulan konut kredisinin detayları açıklandı. Bu düşük faiz oranı, farklı bütçelere sahip bireyler için cazip aylık taksitler sunuyor. İşte 400 bin TL, 500 bin TL, 1 milyon TL ve 1.5 milyon TL tutarlarında evler için ödenecek aylık taksitler:

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 15:15 Güncelleme 24 Nisan 2024, 15:15
0.69 faizli konut kredisi aylık ödeme kaç TL? 400 bin, 500 bin, 1 milyon 1.5 milyon TL hesaplama tablosu!

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen bu yeni finansal destek paketi, özellikle kentsel dönüşüm projeleri için büyük bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Peki, bu kredi ile 400 bin, 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon Türk Lirası değerindeki evler için ödenecek aylık taksitler ne kadar olacak?

400 Bin TL'lik Konut için Aylık Taksitler

400 bin Türk Lirası için 15 yıl vade ile hesaplanan aylık taksitler yüzde 0,69 faiz oranıyla 3.887 TL olacak. Bu da toplamda 699 bin 758 TL geri ödeme anlamına gelir.

500 Bin ve 750 Bin TL'lik Konutlar İçin Ödeme Planları

500 bin TL için aylık taksitler 4.859,43 TL olarak belirlenmişken, toplam geri ödeme 874.697,78 TL olacak. Daha büyük bir bütçe olan 750 bin TL için ise aylık taksitler 7.289,15 TL, toplam geri ödeme ise 1.312.046,67 TL olarak hesaplanmıştır.

Daha Yüksek Bütçeler için Taksit Seçenekleri

900 bin TL'lik konutlar için aylık taksit miktarı 8.746 TL olurken, 1 milyon TL'lik konutlar için bu rakam 9.718,86 TL'ye yükseliyor. 1 milyon TL'lik konutlar için toplam geri ödeme ise 1.749.395,57 TL olarak gerçekleşecek.

1.5 Milyon ve 2 Milyon TL'lik Konutlar için Aylık Taksitler

1.5 milyon TL'lik bir konut almayı düşünenler için aylık taksit 14.578,29 TL, toplam geri ödeme ise 2.624.096,30 TL olacak. 2 milyon TL'lik konutlar için ise aylık 19.437,73 TL ödeme yapılacak ve toplam geri ödeme 3.498.791,13 TL olarak hesaplanmıştır.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu avantajlı konut kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşların, ilgili bankaların kredi başvuru şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Başvuru süreci genellikle nüfus cüzdanı, gelir belgesi ve alınacak konutun tapu bilgileri gibi belgeleri içerir. Ayrıca, başvuran kişinin kredi notunun yeterli düzeyde olması da büyük önem taşır.

0.69 faizli konut kredisinin duyurulmasıyla birlikte, pek çok kişi bu fırsattan yararlanma konusunda oldukça hevesli. Sosyal medyada ve çeşitli forumlarda yapılan yorumlar, vatandaşların bu yeni krediye büyük bir ilgi gösterdiğini ve kredi şartlarının uygunluğunu tartıştığını gösteriyor.

Uygun faiz oranları ve esnek ödeme planları ile her kesimden insanın ev sahibi olabilmesine olanak tanıyan bu kredi paketi, hem bireysel hem de ekonomik anlamda olumlu etkiler yaratmaya aday. Şimdi, bu krediden yararlanarak hayallerindeki eve kavuşmak isteyin vatandaşlar için önemli bir dönem başlıyor.

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