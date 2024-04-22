0.69 faizli konut kredisi aylık ödeme kaç TL? 400 bin, 500 bin, 1 milyon 1.5 milyon TL hesaplama tablosu!

Daha Yüksek Bütçeler için Taksit Seçenekleri 900 bin TL'lik konutlar için aylık taksit miktarı 8.746 TL olurken, 1 milyon TL'lik konutlar için bu rakam 9.718,86 TL'ye yükseliyor. 1 milyon TL'lik konutlar için toplam geri ödeme ise 1.749.395,57 TL olarak gerçekleşecek.

1.5 Milyon ve 2 Milyon TL'lik Konutlar için Aylık Taksitler 1.5 milyon TL'lik bir konut almayı düşünenler için aylık taksit 14.578,29 TL, toplam geri ödeme ise 2.624.096,30 TL olacak. 2 milyon TL'lik konutlar için ise aylık 19.437,73 TL ödeme yapılacak ve toplam geri ödeme 3.498.791,13 TL olarak hesaplanmıştır.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Bu avantajlı konut kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşların, ilgili bankaların kredi başvuru şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Başvuru süreci genellikle nüfus cüzdanı, gelir belgesi ve alınacak konutun tapu bilgileri gibi belgeleri içerir. Ayrıca, başvuran kişinin kredi notunun yeterli düzeyde olması da büyük önem taşır.

0.69 faizli konut kredisinin duyurulmasıyla birlikte, pek çok kişi bu fırsattan yararlanma konusunda oldukça hevesli. Sosyal medyada ve çeşitli forumlarda yapılan yorumlar, vatandaşların bu yeni krediye büyük bir ilgi gösterdiğini ve kredi şartlarının uygunluğunu tartıştığını gösteriyor.

Uygun faiz oranları ve esnek ödeme planları ile her kesimden insanın ev sahibi olabilmesine olanak tanıyan bu kredi paketi, hem bireysel hem de ekonomik anlamda olumlu etkiler yaratmaya aday. Şimdi, bu krediden yararlanarak hayallerindeki eve kavuşmak isteyin vatandaşlar için önemli bir dönem başlıyor.