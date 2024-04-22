0.69 faizli konut kredisi aylık ödeme kaç TL? 400 bin, 500 bin, 1 milyon 1.5 milyon TL hesaplama tablosu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen bu yeni finansal destek paketi, özellikle kentsel dönüşüm projeleri için büyük bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Peki, bu kredi ile 400 bin, 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon Türk Lirası değerindeki evler için ödenecek aylık taksitler ne kadar olacak?
400 Bin TL'lik Konut için Aylık Taksitler
400 bin Türk Lirası için 15 yıl vade ile hesaplanan aylık taksitler yüzde 0,69 faiz oranıyla 3.887 TL olacak. Bu da toplamda 699 bin 758 TL geri ödeme anlamına gelir.
500 Bin ve 750 Bin TL'lik Konutlar İçin Ödeme Planları
500 bin TL için aylık taksitler 4.859,43 TL olarak belirlenmişken, toplam geri ödeme 874.697,78 TL olacak. Daha büyük bir bütçe olan 750 bin TL için ise aylık taksitler 7.289,15 TL, toplam geri ödeme ise 1.312.046,67 TL olarak hesaplanmıştır.