Kira beyanı vermeyenlere son şans: Pişmanlık uygulaması! Kimler pişmanlık hükmünden yararlanabilir? Nasıl başvurulur? Nasıl ödenecek?

Kira, ücret ve menkul sermaye iradı gib i gelirleri elde eden ancak beyanname vermeyen mükellefler için son bir imkan daha bulunuyor. Mükellefler, ilgili vergi dairesi tarafından kendilerine yazı gönderilmeden önce "pişmanlık" hükmünden faydalanarak vergilerini ödeyebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB ) verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl elde edilen gelirlere yönelik 1 Mart'ta başlayan gelir vergisi beyan dönemi 5 Nisan'da sona erdi.

Geçen yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi.

GİB, beyanname verme süresinin sona ermesinin ardından yaptığı incelemede, gelir elde ettiği halde beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellefi tespit etti. Bu mükelleflerin vergi dairelerine bildirilmesine ilişkin çalışmalar başlarken, kısa süre içinde bildirimlerin yapılması bekleniyor.