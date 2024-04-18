Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu: Bir önceki haftaya göre 3 milyar 745 milyon dolar artış gösterdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 745 milyon dolar artışla 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 5 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artışla 70 milyar 193 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Mart'ta 68 milyar 748 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.