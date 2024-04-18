Balkonda saksıda büyütüp yıllık 50 bin TL kazanın! Ev hanımlarına ek gelir kapısı olacak!

Safran bitkisi yetiştiriciliği, sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda sağlıklı ve doğal bir yaşam tarzını desteklemenin de bir yolu. Ev hanımlarının bu değerli bitkiyi balkonlarında yetiştirerek hem ekonomilerine katkı sağlamaları hem de sağlıklı bir gelecek için adım atmalarını sağlıyor.