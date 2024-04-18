PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Balkonda saksıda büyütüp yıllık 50 bin TL kazanın! Ev hanımlarına ek gelir kapısı olacak!

Ev hanımlarının ekonomik özgürlüğüne katkı sağlayacak yeni bir yöntem keşfedildi! Artık balkonlarınızda saksılarda safran yetiştirmekle yıllık 50 bin TL'ye kadar kazanç elde etme şansınız var.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 11:55 Güncelleme 19 Nisan 2024, 11:55
Balkonda saksıda büyütüp yıllık 50 bin TL kazanın! Ev hanımlarına ek gelir kapısı olacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Evde saksıda yetiştirilen bitkilerin sağladığı gelir fırsatları gün geçtikçe artıyor. Son dönemde özellikle popülerlik kazanan ve yüksek kar sağlayan bitkiler arasında ise dikkat çekici bir aday var: Balkon saksılarında kolayca yetiştirilebilen ve şaşırtıcı derecede kar getiren bir bitki! İşte ev hanımlarının seve seve büyüteceği o değerli bitki...

Artık ev hanımlarının da ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri bir alternatif ortaya çıkıyor: balkonda saksıda safran yetiştiriciliği! Safran bitkisi, gramıyla altınla yarışacak kadar kıymetli olmasıyla bilinirken, evde balkonda bu değerli bitkiyi yetiştirerek yıllık binlerce lira gelir elde etmek mümkün.

Genetik çalışmalar sayesinde safran bitkisinin verimi artarken, sıkı bir çalışma ile evde balkonda yılda 50 gram safran elde etmek mümkün. Bu da 30.000 TL'lik bir gelire denk geliyor. Çift balkonlu evlerde ise bu gelir iki katına çıkıyor.

Safran bitkisi yetiştiriciliği, sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda sağlıklı ve doğal bir yaşam tarzını desteklemenin de bir yolu. Ev hanımlarının bu değerli bitkiyi balkonlarında yetiştirerek hem ekonomilerine katkı sağlamaları hem de sağlıklı bir gelecek için adım atmalarını sağlıyor.

Tek formülle bembeyaz olacak: Dişteki kahverengi lekeleri silgi gibi temizliyor!Tek formülle bembeyaz olacak: Dişteki kahverengi lekeleri silgi gibi temizliyor!
Tek formülle bembeyaz olacak: Dişteki kahverengi lekeleri silgi gibi temizliyor!
Rengi ne sarı ne de yeşil! Bu muzu görenler şaşıp kalıyorRengi ne sarı ne de yeşil! Bu muzu görenler şaşıp kalıyor
Rengi ne sarı ne de yeşil! Bu muzu görenler şaşıp kalıyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak’ta Haşdi Şabi karargahında patlama! O anlar kamerada! Saldırıyı İsrail mi ABD mi gerçekleştirdi?
Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
SON DAKİKA