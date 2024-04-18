Balkonda saksıda büyütüp yıllık 50 bin TL kazanın! Ev hanımlarına ek gelir kapısı olacak!

Evde saksıda yetiştirilen bitkilerin sağladığı gelir fırsatları gün geçtikçe artıyor. Son dönemde özellikle popülerlik kazanan ve yüksek kar sağlayan bitkiler arasında ise dikkat çekici bir aday var: Balkon saksılarında kolayca yetiştirilebilen ve şaşırtıcı derecede kar getiren bir bitki! İşte ev hanımlarının seve seve büyüteceği o değerli bitki...
Artık ev hanımlarının da ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri bir alternatif ortaya çıkıyor: balkonda saksıda safran yetiştiriciliği! Safran bitkisi, gramıyla altınla yarışacak kadar kıymetli olmasıyla bilinirken, evde balkonda bu değerli bitkiyi yetiştirerek yıllık binlerce lira gelir elde etmek mümkün.
Genetik çalışmalar sayesinde safran bitkisinin verimi artarken, sıkı bir çalışma ile evde balkonda yılda 50 gram safran elde etmek mümkün. Bu da 30.000 TL'lik bir gelire denk geliyor. Çift balkonlu evlerde ise bu gelir iki katına çıkıyor.