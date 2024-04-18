2-4-6-8 yıl sigortayı geri çekecek! 1800-3600-4500 primle erken emeklilik imkanı! 1 gün içinde...

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, daha erken bir yaşta emekli olma umuduyla şekilleniyor. Yasaların sunduğu avantajlarla birlikte, emeklilik yaşını öne çekmenin yolları araştırılıyor. İşte emekliliği öne çıkaran 7 formül:
Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, daha erken bir yaşta emekli olma umuduyla şekilleniyor. Yasaların sunduğu avantajlarla birlikte, emeklilik yaşını öne çekmenin yolları araştırılıyor. İşte emekliliği öne çıkaran 7 formül:
Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Her çocuk için 720 gün borçlanma ile 6 yıl öne çekilebiliyor. Bu sayede, anneler, çocukları sayesinde daha erken bir emeklilik yaşayabiliyor.
Askerlik Önceliği: Erkekler için askerlik süreleri, emeklilik yaşını geriye çekiyor ve prim kazanma imkanı sunuyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik borçlanılması, emeklilik yaşını öne çekiyor ve daha erken emeklilik imkanı doğuruyor.
Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olanlar, daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bu yöntemde, yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.
Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durumda en az 1800 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.
Engelliler İçin Vergi İndirimi: Engelli çalışanlar, yüzde 40 engellilik durumunda vergi indirimi alarak emeklilik şartlarını aşabiliyorlar. Bu durumda yaş şartına bakılmadan işe giriş tarihlerine göre emeklilik imkanı doğuyor.
Yıpranma Hakkı: Ağır işlerde çalışanlar, belirli meslek gruplarındaki çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına sahip oluyorlar.
Anne Bakımı Primi: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin, primlerinin bir kısmı toplam primlerine ekleniyor ve bu süre emeklilik yaş şartından düşülüyor.
Bu yöntemler sayesinde, çalışanlar emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşırken, yasaların sunduğu avantajlardan faydalanarak daha erken bir emeklilik yaşayabiliyorlar.