2-4-6-8 yıl sigortayı geri çekecek! 1800-3600-4500 primle erken emeklilik imkanı! 1 gün içinde...

Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olanlar, daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bu yöntemde, yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.

Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durumda en az 1800 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.