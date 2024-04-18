SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2-4-6-8 yıl sigortayı geri çekecek! 1800-3600-4500 primle erken emeklilik imkanı! 1 gün içinde...

Emeklilik hayalinizi daha erken gerçekleştirmek istiyorsanız, işte size 7 kilit formül! Yasaların sunduğu avantajlarla emeklilik yaşınızı öne çekebilir ve hayallerinizi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Peki, az primle nasıl erken emekli olunur? Şartlar neler? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 11:38 Güncelleme 19 Nisan 2024, 11:39
2-4-6-8 yıl sigortayı geri çekecek! 1800-3600-4500 primle erken emeklilik imkanı! 1 gün içinde...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, daha erken bir yaşta emekli olma umuduyla şekilleniyor. Yasaların sunduğu avantajlarla birlikte, emeklilik yaşını öne çekmenin yolları araştırılıyor. İşte emekliliği öne çıkaran 7 formül:

Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Her çocuk için 720 gün borçlanma ile 6 yıl öne çekilebiliyor. Bu sayede, anneler, çocukları sayesinde daha erken bir emeklilik yaşayabiliyor.

Askerlik Önceliği: Erkekler için askerlik süreleri, emeklilik yaşını geriye çekiyor ve prim kazanma imkanı sunuyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik borçlanılması, emeklilik yaşını öne çekiyor ve daha erken emeklilik imkanı doğuruyor.

Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olanlar, daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bu yöntemde, yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.

Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durumda en az 1800 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.

Engelliler İçin Vergi İndirimi: Engelli çalışanlar, yüzde 40 engellilik durumunda vergi indirimi alarak emeklilik şartlarını aşabiliyorlar. Bu durumda yaş şartına bakılmadan işe giriş tarihlerine göre emeklilik imkanı doğuyor.

Yıpranma Hakkı: Ağır işlerde çalışanlar, belirli meslek gruplarındaki çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına sahip oluyorlar.

Anne Bakımı Primi: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin, primlerinin bir kısmı toplam primlerine ekleniyor ve bu süre emeklilik yaş şartından düşülüyor.

Bu yöntemler sayesinde, çalışanlar emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşırken, yasaların sunduğu avantajlardan faydalanarak daha erken bir emeklilik yaşayabiliyorlar.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak’ta Haşdi Şabi karargahında patlama! O anlar kamerada! Saldırıyı İsrail mi ABD mi gerçekleştirdi?
Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
SON DAKİKA