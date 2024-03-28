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0 Faizli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başladı! Bankaların Faizsiz Kredi Fırsatları

Bankaların kredi kampanyaları daha da hız kazandı. Faizsiz ihtiyaç kredisi teklifleri yenilendi. Bayrama az bir zaman kala, bankalar hızlarını artırarak kredi kampanyalarını erken açıkladı. "Kredi çekmek istiyorum" diyenlere faizsiz kredi haberleri ardı ardına geldi. İşte bu kampanyalar ve sundukları avantajlar...

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 11:13 Güncelleme 29 Mart 2024, 11:13
0 Faizli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başladı! Bankaların Faizsiz Kredi Fırsatları

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Mart ayı fırsatları başladı! Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Enpara'dan faizsiz ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans kampanyaları. Bankaların bu özel tekliflerini kaçırmayın, finansal ihtiyaçlarınızı avantajlı şekilde karşılayın!

2024 FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI! FAİZSİZ VE TAKSİTLİ NAKİT AVANS VEREN BANKALAR:

  • Akbank: Akbank müşterisi ol, %0 faizle 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullan. 7.500 TL'ye kadar hediye fon kazanma şansı yakala!

  • İş Bankası: İşCep'ten İş Bankalı ol, %0 faizle 15.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans al!

  • Garanti BBVA: Garanti BBVA müşterisi ol, 10.000 TL'ye kadar faizsiz kredi ve 3.000 TL'ye kadar bonus fırsatından faydalan!

  • DenizBank: DenizBank müşterisi ol, %0 faizle 10.000 TL'ye kadar taksitli nakit avansın tadını çıkar!

  • QNB Finansbank: QNB Finansbank müşterisi ol, %0 faizle 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve nakit avans fırsatlarını kaçırma!

  • Enpara.com: Enparalı ol, masrafsız bankacılığın keyfini sür! Yeni müşterilere özel, %0 faizle 10.000 TL kredi fırsatı!

Bu bankaların sunduğu avantajlarla, Ramazan Bayramı'nı daha rahat ve huzurlu geçirebilirsiniz. İhtiyaçlarınız için faizsiz kredi ve nakit avans olanaklarından yararlanarak, bayramı ekonomik açıdan daha güvende karşılayabilirsiniz.

AKBANK

İş Bankası

Denizbank

Garanti BBVA

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