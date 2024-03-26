Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa İmar Bankası arasında deprem bölgesine 500 milyon avroluk destek anlaşması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Bakanlık arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, EBRD tarafından deprem bölgesine 500 milyon avroluk yeni finansman desteği verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink başkanlığındaki heyet, Bakan Şimşek'le Bakanlık'ta bir araya geldi.