SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa İmar Bankası arasında deprem bölgesine 500 milyon avroluk destek anlaşması

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında deprem bölgesine 500 milyon avro finansman desteği sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 13:05 Güncelleme 26 Mart 2024, 13:32
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa İmar Bankası arasında deprem bölgesine 500 milyon avroluk destek anlaşması

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Bakanlık arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, EBRD tarafından deprem bölgesine 500 milyon avroluk yeni finansman desteği verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink başkanlığındaki heyet, Bakan Şimşek'le Bakanlık'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin ekonomi programı ve Banka ile güçlü işbirliğinin yanı sıra EBRD'nin deprem bölgesine yönelik finansman desteği ele alındı.

EBRD, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk destek veren uluslararası finans kuruluşları arasında bulunurken, bölgenin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre 1,5 milyar avro finansman paketi açıklamıştı. Bu çerçevede, deprem bölgesindeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 800 milyon avro finansman sağlandı.

BELEDİYELERE KULLANDIRILACAK
Heyetin Şimşek'i ziyaretinde, söz konusu finansman paketi kapsamında, EBRD'den 500 milyon avro finansman sağlanması için Bakanlık ile EBRD arasında mutabakat zaptı imzalandı. Zapta, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile EBDR Birinci Başkan Yardımcısı Rigterink imza attı.

Söz konusu finansman desteği, İller Bankası aracılığıyla belediyelere su, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve ulaştırma sektörlerinde kullandırılacak.

Desteğin, 2024 ve 2025 yıllarında sağlanması öngörülüyor.

Bu arada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden imarı için uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu dış finansman sağlanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar bu kapsamda yaklaşık 3 milyar dolar kaynak sağlandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Aksaray Mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni gelişme! Savcılık Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç’ı ifadeye çağırdı
İnsani Yardım Vakfı
ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı: 47 yıllık köprü yerle bir oldu! En az 20 kişiden haber alınamıyor
Son dakika: Seçimlere kısa bir süre kala PKK’dan alçak plan! PKK’lı terörist Dorşin Botan kod adlı Ç.G. Şırnak’ta yakalandı
Muharrem İnce’den Özgür Özel’e ’Çırak’lı salvo: HDP barajı geçince sevinçten zıplayan sen değil miydin?
Gazintep Büyükşehir Belediyesi
Terör devleti İsrail Refah’ı paravan yaptı! Gazze’nin kuzeyinde neler oluyor? Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Biden’dan insani yardım kisvesi altında ilhak desteği
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri! Galatasaray’dan açıklama geldi
İstanbul’da gezi Moskova’da katliam | Rusya’daki terör eyleminin şifreleri çözülüyor! Türkiye’ye neden geldikleri ortaya çıktı! Bir kişi daha tutuklandı
Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i
CHP’deki şaibeli para görüntülerinin merkezinde Ekrem İmamoğlu var! Kasası, müdürü, ihalecisi...
Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İlk günden rekor kırıldı! İşte Ziraat Bankası’nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?
AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu: Yeniden Refah yoldan saptı | Seçmene çağrı: Vebalini kimse taşıyamaz
Ünlülerin bayram tarifeleri belli oldu! Bakın en çok kim kazanacak! Sibel Can, Ajda Pekkan, Ebru Gündeş, Özcan Deniz, Alişan...
SON DAKİKA