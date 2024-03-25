Emeklilerin beklediği haber geldi! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Takvim belli oldu! SSK ve Bağ-kur emeklisi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyesinin 2-5 Nisan arasında hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyesinin 2-5 Nisan arasında hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.
"BU YIL EMEKLİLERİMİZİN BAYRAM İKRAMİYELERİNDE DE YÜZDE 50 ARTIŞA GİTTİK"
Memurların aylıklarında ise 2024 yılı Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50'ye yakın bir artış sağladıklarını anımsatan Başkan Erdoğan, bu rakamlarla en düşük memur maaşının 2002 yılına göre reel olarak yüzde 300 oranında, nominal olarak ise 84 kat artış gösterdiğini aktardı.
Erdoğan, aynı şekilde katlanarak artan emekli sayısına rağmen emeklilerin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha önce olmayan bayram ikramiyesini, bu uygulamayı getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız. Devletimizin deprem bölgesiyle ilgili yükümlülükleri azaldıkça artan kaynağı emeklilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere, milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Bunun yanında enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız."
TAKVİM BELLİ OLDU
Konuyla ilgili takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaştı.
Vedat Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz.
4(a) (SSK) Kapsamında Gelir ve Aylık Alanların Ödeme Günü:
17 ve 18 olanlara: 2 Nisan
19, 20, 21, 22 olanlara: 3 Nisan
23, 24, 25, 26 olanlara: 4 Nisan
4(b) (Bağ-Kur) Kapsamında Gelir ve Aylık Alanların:
Tamamı: 5 Nisan
4(c) (Emekli Sandığı) Kapsamında Her Ayın 1 ile 5'i Arasında Aylık Alanların Ödeme Günü:
1 ve 2 olanlara: 2 Nisan
3, 4 ve 5 olanlara: Aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyelerini ödüyoruz.