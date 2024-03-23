AK Parti’den emeklileri heyecanlandıran mesaj: Cumhurbaşkanımızı dikkatli dinleyin | Gözler İstanbul mitinginde

AK Parti'den emeklileri heyecanlandıran bir açıklama geldi.
2024 yılı emekliler yılı ilan edilirken SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 11,68 ilave artışla yüzde 49,25 olarak uygulandı.
TABAN MAAŞ ARTIRILDI
Hazine desteğiyle uygulanan taban maaşlar arttı. En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye çıkarıldı.
BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTIRILDI
2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece tüm emekliler 2024 yılında 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak.
BANKA PROMOSYONLARI YÜKSELTİLDİ
Son olarak kamu bankalarında promosyon alt sınırı 3000 TL'den 8000 TL'ye, üst sınırı ise 5000 TL'den 12000 TL'ye yükseltilirken sırada emeklilerin gelirlerini artırıcı giderlerini azaltıcı adımlar var.
AK PARTİ'DEN EMEKLİLERİ HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Büyük Ankara Mitingi" öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu' emeklilere yönelik düzenlemeler için, "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" açıklamasını yaptı.