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AK Parti'den emeklileri heyecanlandıran mesaj: Cumhurbaşkanımızı dikkatli dinleyin | Gözler İstanbul mitinginde

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan emeklileri heyecanlandıran bir açıklama geldi. Akbaşoğlu katıldığı canlı yayında emeklilere seslenerek Başkan Erdoğan'ın bugün ve yarın dikkatli dinlemelerini söyledi. ''Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 16:52 Güncelleme 23 Mart 2024, 17:03
AK Parti’den emeklileri heyecanlandıran mesaj: Cumhurbaşkanımızı dikkatli dinleyin | Gözler İstanbul mitinginde

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AK Parti'den emeklileri heyecanlandıran bir açıklama geldi.

2024 yılı emekliler yılı ilan edilirken SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 11,68 ilave artışla yüzde 49,25 olarak uygulandı.

TABAN MAAŞ ARTIRILDI
Hazine desteğiyle uygulanan taban maaşlar arttı. En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye çıkarıldı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTIRILDI
2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece tüm emekliler 2024 yılında 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak.

BANKA PROMOSYONLARI YÜKSELTİLDİ
Son olarak kamu bankalarında promosyon alt sınırı 3000 TL'den 8000 TL'ye, üst sınırı ise 5000 TL'den 12000 TL'ye yükseltilirken sırada emeklilerin gelirlerini artırıcı giderlerini azaltıcı adımlar var.

Akbaşoğlu'ndan emekli ve çalışanlara mesaj: ''Cumhurbaşkanımızı dikkatli dinleyin!''

AK PARTİ'DEN EMEKLİLERİ HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Büyük Ankara Mitingi" öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu' emeklilere yönelik düzenlemeler için, "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" açıklamasını yaptı.

Akbaşoğlu şunları söyledi:

Emekliler bizim başımızın tacı. Çalışanlar başımızın tacı. Üreten ve Türkiye'yi büyüten çalışan kesim söz konusu ve emekli olarak primlerle orantılı karşılığın alan 16 milyon emekli insanımız var. 2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri ve yansıdı. Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli.

"EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR"
Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz. Bu konuda çalışmaları Bakanlıklarımız ifa ediyorlar. Bugün Cumhurbaşkanımız bu konudaki duyarlılığını, talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar. Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımız bugün de yarın da dikkatli dinleyelim. Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız."

GÖZLER İSTANBUL MİTİNGİNE ÇEVRİLDİ
Başkan Erdoğan Ankara mitinginde konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Gözler Yarın düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingine çevrildi.

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