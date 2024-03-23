1999 SONRASI KISMİ EMEKLİLİK HAKLARI 9 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan vatandaşlar için ise kısmi emeklilik hakkı söz konusudur. Bu durum, 25 yıl ve 4500 gün şartını içermekte olup, ilgili koşulları yerine getirenler ilk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve 4500 gün prim ödedikten sonra emeklilik hakkı kazanmaktadır. Bağ-Kurlu çalışanlar için de benzer şekilde kısmi emeklilik şartları mevcuttur.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI İMKANLARI Kadın çalışanlar için doğum borçlanması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Sahip oldukları çocuk sayısına göre, 2160 güne kadar prim kazanımı mümkündür.

Askerlik borçlanması ise özellikle askerlikten önce sigortalı olarak çalışmış kişiler için emeklilik prim gün sayısını artıran bir fırsat olarak dikkat çekiyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI Yaştan emeklilik, belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın doldurulması koşuluyla gerçekleşiyor. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile farklı emeklilik şansları sunan bu sistem, kadın ve erkekler için farklı yaş şartları uygulamaktadır.

Örneğin, belirli tarihler arasında şartları yerine getiren erkekler 56, kadınlar ise 52 yaşında emeklilik imkanına kavuşabilmektedir. Bu tarihler ilerledikçe, emeklilik yaşı da artış göstermektedir.