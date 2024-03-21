Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte uzman isimlerden ilk yorum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 45'ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar verdiği belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 45'ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar verdiği belirtildi.
Kurulun ayrıca operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdiği belirtilen duyuruda, şubat ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin hizmet enflasyonu öncülüğünde öngörülenden yüksek gerçekleştiği ifade edildi.
Duyuruda, "Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi verildi.
Kurulun enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar verdiği, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği ifade edildi.
Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacak
Duyuruda, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir." ifadesi kullanıldı.
Kurulun makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürdüğü, bu çerçevede ay içinde yapılan düzenlemelerle finansal koşulların sıkılaştırıldığı ve para politikası aktarımının desteklendiği vurgulandı.
Duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."
Para Politikası Kurulu toplantı özeti 5 iş günü içinde yayınlanacak.
EKONOMİSTLERDEN İLK YORUM
A Para canlı yayınında Merkez Bankası'nın kararına ilişkin konuşan Ahlatçı Yatırım GM Yardımcısı Tonguç Erbaş, "Bazı adımlar atılmış. Bundan sonraki Merkez Bankası kararı sürprizlere gebe olabilir. Çünkü faizlerin yükseltilebileceğine ilişkin açık kapı bırakılmış. Kur tarafında kararın sürpriz olduğu gözüküyor. Bir sonraki enflasyon raporundan bir zirve mi bekliyor? Mart ve Nisan ayları enflasyonları beklentilerin üzerinde mi gerçekleşecek acaba diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ATA Yatırım GM Yardımcısı Celal Demirtaş, "Makro istikrar için güzel bir mesaj oldu. Bu sıkılaşma politikaları enflasyonu kontrol etmek için oldukça önemli. Makro istikrar adına doğru bir karar. Merkez, programa bağlı olduğunu ve sıkı durduğunu vurguladı." dedi.
Beykent Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Volkan Öngel, "Merkez Bankası, yaptığı hamle ile beni şaşırttı. İki önemli mesaj verdi. İlk olarak siyasi otoritelerden bağımsız olarak topun altına girebiliyorum dedi. İkinci olarak ise beklentiler dışında bir değişiklik yaptı. Bu durum piyasada karşılık bulacaktır" şeklinde konuştu.
Uzmanlar, TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini belirtti.
AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin politika faizini artırmasının TL açısından olumlu bir gelişme olduğunu, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağının vurgulanmasının ilave faiz artışlarına kapı bırakıldığını belirtti.
Bürümcekçi, ''Finansal koşullardaki sıkılaşmanın ve para politikasındaki ilave sıkılaşmanın dezenflasyon patikasına dönüş açısından katkıları olabilir. Bu doğrultuda, politika faizinde nisan ayında artış beklemezken, uzun süre yüzde 50 seviyesinde korunacağı düşüncesindeyiz. Bu sürenin uzunluğu ise yerel seçimler sonrası döviz arz ve talebinde gözlenecek gelişmelere bağlı olacaktır.'' ifadesini kullandı.
Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, enflasyonla mücadelenin ardındaki kararlılığı ve liraya yönelik beklentileri güçlendirdiği için finansal piyasaların TCMB'nin politika faizini 500 baz puanlık artırım kararını iyi karşıladığını belirtti.
In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de ''Bugünkü karar, Başkan Karahan'ın, yüksek enflasyonu kontrol altına alma konusunda kararlı olduğuna ve enflasyonun resmi beklentilerden sapması durumunda hızlı hareket etmekten çekinmediğine dair çok güçlü bir sinyaldir.'' dedi.
Matys, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde liranın sürekli satış baskısı altında olduğu göz önüne alındığında, en azından bazı yatırımcıların bugünkü kararı TL'nin ileriki haftalarda istikrarını korumak için acil bir faiz artırımı olarak yorumlayabileceğini kaydetti.
"TCMB ENFLASYON CEPHESİNDE KAZANMAK İÇİN TÜM ARAÇLARA SAHİP"
Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise TCMB'nin kesinlikle enflasyonla mücadeleye odaklanmış durumda olduğunu belirtti.
TCMB'nin bağımszlığına vurgu yapan Ash, ''TCMB çok ciddi ve enflasyonu yenmek için ne gerekiyorsa yapacak. TCMB'nin harika bir ekibi var ve artık enflasyon cephesinde kazanmak için tüm araçlara sahipler.'' değerlendirmesinde bulundu.
Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller, enflasyondaki son artışlar göz önüne alındığında faiz artırımının yerinde bir karar olduğunu söyledi.
Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva da TL'deki istikrar durumunun muhtemelen öne çıkan endişeler arasında olduğunu vurgulayarak bunun da TCMB'nin yeni başkanının daha da şahin olduğunu ve enflasyon beklentilerini sabitlemeye kararlı olduğunu doğruladığını kaydetti.
DAHA ÖNCE NE KARAR VERİLMİŞTİ?
Kurul, 22 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.