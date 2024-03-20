Bayramdan önce yatacak maaşlar listesi 2024! Ramazan Bayramı öncesi hangi maaşlar erken yatacak? Emekli, memur maaşları, aile destek, evde bakım, 65 yaş aylığı...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı iftar programında milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiye ödeme tarihlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Başkan Erdoğan, katlanarak artan emekli sayısına rağmen emeklilerin ücretlerinde artış yaptıklarını vurgulayarak emekli ikramiye ödemelerinde %50 artışa gidildiğini ifade etti.
Erdoğan, açıklamasının devamında ''Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.'' dedi.
NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Emekli maaşı ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanıyor. Ramazan Bayramı öncesinde maaşların erken yatıp yatmayacağı merak ediliyor.
Ancak konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Nisan aylık ödeme tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.
Evde bakım, 65 yaş aylığı, aile destek ödemeleri erken yatacak mı?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır.