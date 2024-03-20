Bayramdan önce yatacak maaşlar listesi 2024! Ramazan Bayramı öncesi hangi maaşlar erken yatacak? Emekli, memur maaşları, aile destek, evde bakım, 65 yaş aylığı...

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Ramazan Bayramı öncesi merakla beklenen maaş ödeme tarihleri araştırılıyor. Emekli, memur maaşları, evde bakım, 65 yaş aylığı, aile destek ödemeleri gibi önemli sosyal yardımların nisan ayı ödeme tarihleri erkene alınacak mı merak konusu oldu. Vatandaşlar, bayram öncesi maddi planlarını yapmak ve bayram coşkusunu eksiksiz yaşamak için bu tarihleri merakla bekliyor.

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE Mİ YATACAK? 15 Nisan'da maaşlarını alacak olan memurların maaşlarının bayramdan önce, yani 8 Nisan'da yatırılıp yatırılmayacağı iddiaları gündem oldu. Memur maaşlarının bayram öncesi yatacağına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.