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Bayramdan önce yatacak maaşlar listesi 2024! Ramazan Bayramı öncesi hangi maaşlar erken yatacak? Emekli, memur maaşları, aile destek, evde bakım, 65 yaş aylığı...

Ramazan Bayramı öncesi merakla beklenen emekli ve memur maaşları ile bayram ikramiyeleri hakkındaki son açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Kamu görevlileri ve emekliler, maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Ramazan Bayramı öncesi hangi maaşlar erken yatacak? Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 13:15 Güncelleme 20 Mart 2024, 13:15
Bayramdan önce yatacak maaşlar listesi 2024! Ramazan Bayramı öncesi hangi maaşlar erken yatacak? Emekli, memur maaşları, aile destek, evde bakım, 65 yaş aylığı...

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Ramazan Bayramı öncesi merakla beklenen maaş ödeme tarihleri araştırılıyor. Emekli, memur maaşları, evde bakım, 65 yaş aylığı, aile destek ödemeleri gibi önemli sosyal yardımların nisan ayı ödeme tarihleri erkene alınacak mı merak konusu oldu. Vatandaşlar, bayram öncesi maddi planlarını yapmak ve bayram coşkusunu eksiksiz yaşamak için bu tarihleri merakla bekliyor.

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE Mİ YATACAK?

15 Nisan'da maaşlarını alacak olan memurların maaşlarının bayramdan önce, yani 8 Nisan'da yatırılıp yatırılmayacağı iddiaları gündem oldu. Memur maaşlarının bayram öncesi yatacağına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

2024 yılıyla beraber en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı iftar programında milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiye ödeme tarihlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan, katlanarak artan emekli sayısına rağmen emeklilerin ücretlerinde artış yaptıklarını vurgulayarak emekli ikramiye ödemelerinde %50 artışa gidildiğini ifade etti.

Erdoğan, açıklamasının devamında ''Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.'' dedi.

NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Emekli maaşı ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanıyor. Ramazan Bayramı öncesinde maaşların erken yatıp yatmayacağı merak ediliyor.

Ancak konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Nisan aylık ödeme tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

Evde bakım, 65 yaş aylığı, aile destek ödemeleri erken yatacak mı?

Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır.

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