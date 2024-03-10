1997-1998-1999-2000 arası SGK’lılara yeni hesap! EYT’siz 10 yıl ve 1800 prim günle erken emeklilik hayal değil

Erken Emeklilik İmkanına Sahip Olan Hastalıklar:
Son güncellemelerle erken emeklilik imkanından yararlanabilecek hastalıkların listesi de genişletildi.
Bu hastalıklar arasında epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörleri, Behçet hastalığı, organ nakli (kemik iliği hariç), AIDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, multipl skleroz (MS), serebral palsi, felç, uzuv kayıpları, demans, görme kaybı ve kanser gibi ciddi sağlık sorunları yer almakta.
Bu düzenlemelerle, sosyal güvenlik sistemi, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyen bireyler için güçlü bir destek sistemi oluşturmayı amaçlıyor. Böylece, bu bireylerin hayatlarındaki zorluklar azaltılmış ve sosyal güvenceleri güçlendirilmiş oluyor.