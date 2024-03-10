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1997-1998-1999-2000 arası SGK'lılara yeni hesap! EYT'siz 10 yıl ve 1800 prim günle erken emeklilik hayal değil

Son yıllarda yapılan güncellemelerle birlikte, malulen emeklilik şartları genişletildi ve bu durumdaki bireylerin sosyal güvenceleri daha da güçlendirildi. Sosyal güvenlik sistemleri, çalışanları koruma amacı güderken özellikle ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden bireyleri desteklemeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 10:38 Güncelleme 10 Mart 2024, 10:38
1997-1998-1999-2000 arası SGK’lılara yeni hesap! EYT’siz 10 yıl ve 1800 prim günle erken emeklilik hayal değil

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Son güncellemelerle birlikte, malulen emeklilik için aranan şartlar ve erken emeklilik imkanı kapsamında yer alan hastalıkların listesi genişletildi. Sosyal güvenlik sistemi, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyen bireyler için güçlü bir destek sistemi oluşturmayı amaçlıyor. İşte detaylar:

Malulen Emeklilik İçin Aranan Şartlar:

Bireylerin malulen emeklilikten yararlanabilmesi için bazı temel şartları karşılamaları gerekiyor. Bunlar arasında en az 10 yıl sigortalı çalışma geçmişi ve en az 1800 gün prim ödemiş olmak bulunuyor.

Ayrıca, sağlık durumunun belgelenmesi ve sigortalı işe başladıktan sonra en az %60 oranında iş gücü kaybı yaşandığının resmi sağlık raporlarıyla ispatlanması zorunluluğu yer alıyor.

Erken Emeklilik İmkanına Sahip Olan Hastalıklar:

Son güncellemelerle erken emeklilik imkanından yararlanabilecek hastalıkların listesi de genişletildi.

Bu hastalıklar arasında epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörleri, Behçet hastalığı, organ nakli (kemik iliği hariç), AIDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, multipl skleroz (MS), serebral palsi, felç, uzuv kayıpları, demans, görme kaybı ve kanser gibi ciddi sağlık sorunları yer almakta.

Bu düzenlemelerle, sosyal güvenlik sistemi, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyen bireyler için güçlü bir destek sistemi oluşturmayı amaçlıyor. Böylece, bu bireylerin hayatlarındaki zorluklar azaltılmış ve sosyal güvenceleri güçlendirilmiş oluyor.

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