1997-1998-1999-2000 arası SGK’lılara yeni hesap! EYT’siz 10 yıl ve 1800 prim günle erken emeklilik hayal değil

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Son güncellemelerle birlikte, malulen emeklilik için aranan şartlar ve erken emeklilik imkanı kapsamında yer alan hastalıkların listesi genişletildi. Sosyal güvenlik sistemi, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyen bireyler için güçlü bir destek sistemi oluşturmayı amaçlıyor. İşte detaylar:

Malulen Emeklilik İçin Aranan Şartlar: Bireylerin malulen emeklilikten yararlanabilmesi için bazı temel şartları karşılamaları gerekiyor. Bunlar arasında en az 10 yıl sigortalı çalışma geçmişi ve en az 1800 gün prim ödemiş olmak bulunuyor.