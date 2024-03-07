Veriler açıklandı! Ne BMW ne Ssangyong ne Mercedes ne Tesla! Togg açık ara lider!

TOGG İLK SIRADA, BMW VE SSANGYONG TAKİPTE ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg , şubatta 1201 adetle pazar lideri oldu.

Togg 'u 523 adetle BMW, 510 ile Ssangyong, 321 ile Mercedes-Benz ve 281 ile Opel takip etti. Tesla ise şubattaki 75 satışla listenin 11'inci sırasında yer aldı.

Diğer yandan, model bazlı bakıldığında da Togg T10X en fazla satılan model olurken, Ssangyong Torres ikinci, BMW 5 Serisi üçüncü, BYD Atto 3 dördüncü, MG MG4 ise en fazla satılan beşinci model olarak belirlendi.

Türkiye'de şubat ayında en çok satılan (ilk 10) tam elektrikli otomobil markası ve satış adetleri şu şekilde: