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THY’den ucuz bilet kampanyası! 799 TL’den başlıyor

Seyahat sevenlere Türk Hava Yolları’ndan müjde geldi. THY, 5-6 Mart 2024 tarihinde yurt içi uçuşlar için alınacak bilet fiyatını 799 liradan başlatıyor. Söz konusu biletlerle 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 12:10 Güncelleme 05 Mart 2024, 12:10
THY’den ucuz bilet kampanyası! 799 TL’den başlıyor

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, yeni bilet kampanyası düzenledi. 5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilecek.

Tek yön uçuşlarda geçerli olacak kampanyayla 799 liradan başlayan fiyatlarla eşsiz uçuş deneyimi yaşanacak.

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 lira, PrimeFly pakette ise 1.249 lira oldu.


Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 lira, PrimeFly pakette ise 1.189 lira olarak belirlendi.

Kampanya kapsamında 65 bin koltuk satışa sunulacak.

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