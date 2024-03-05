SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Doğal gaz 2 ay daha devletten! Son tarih 1 Mayıs

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'te müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024'te sona erecek. İşte sizler için derlediğimiz 5 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mart 2024 Güncelleme 05 Mart 2024, 06:59
Doğal gaz 2 ay daha devletten! Son tarih 1 Mayıs

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'te müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024'te sona erecek. Bu tarihe kadar 19.7 milyon haneye aylık 150 TL'ye denk gelen 25 metreküp doğal gaz ücretsiz olarak verilmeye devam edecek.

Yani vatandaşlar iki ay daha 25 metreküp doğal gazı ücretsiz olarak kullanmaya devam edecek. Devlet ücretsiz doğal gaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar liralık katkıda bulunmuş olacak. Karadeniz gazı kapsamında vatandaşa ücretsiz sunulan doğal gaz toplam 6.4 milyar metreküpü bulacak.
Barış ŞİMŞEK

BAKIRKÖY-KİRAZLI HATTI GÜN SAYIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, "Projemizi çok kısa bir zaman içinde hizmete açarak İstanbul'a yeni bir metro hattı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi. Uraloğlu, 8.4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşan saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcunun taşınabileceği Bakırköy Kirazlı Metro Hattı'nın yakın zamanda açılacağını duyurdu.



Uraloğlu, hattın Kayaşehir- Bakırköy İDO arasında 39, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arasında 31, Kayaşehir-Kirazlı arasında 27, Metrokent-Özgürlük meydanı arasında 30 dakikada seyahat imkânı sağlayacağını belirtti. Metro hattının 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancına da dikkati çeken Uraloğlu, projenin karayolu bakım ve işletme kazancının 2.4 milyar dolar, kaza kazancının 71.5 milyon dolar, zaman kazancının 3.6 milyar dolar olmak üzere toplam 6.1 milyar dolar olacağını ifade etti.
Barış ŞİMŞEK

YILLIK TÜFE % 67.07
Şubat'ta Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4.53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 67.07'ye yükseldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Şubat'ta yüzde 3.74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47.29 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55.91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45.71 arttı.

Şubat'ta en yüksek artış yüzde 12.76 ile eğitim ve yüzde 8.25 ile gıda grubunda görüldü. En düşük artış ise yüzde 0.20 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Yıllık enflasyonun en yüksek olduğu grup yüzde 94.78 ile lokanta ve oteller ile yüzde 91.84 ile eğitim oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43.44 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti.

MUSK: ELEKTRİK KITLIĞI YAŞANACAK
Tesla CEO'su Elon Musk, 2025 yılında küresel bir elektrik kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyardı. Tüm çipleri çalıştırmak için yeterli elektrik bulamayacaklarını söyleyen Musk, elektrikli araçlar ve yapay zeka gibi enerji talebi yüksek iki sektörün aynı anda popülerlik kazanmasının, elektrikli ekipman ve enerji üretimi için büyük bir talep yarattığını ifade etti.

AVM CİROLARI YÜKSELİYOR
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Ciro Endeksi, 2023'te yüzde 99.6 arttı. Metrekare başına toplam ciro 89 bin 432 liraya yükselirken, İstanbul AVM'lerinde bu rakam yüzde 85.6 artışla 110.6 bin liraya, Anadolu AVM'lerinde ise yüzde 115.3 artışla 75.3 bin liraya çıktı.

ALMANLARIN İLK TERCİHİ TÜRKİYE
Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye ilk sıraya yerleşti. Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nden yapılan açıklamada, Almanya'da tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının Ocak ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttığı belirtildi. Açıklamada, "2024 yazı için en popüler paket tatil destinasyonları arasında Türkiye ve Antalya çevresi şu anda İspanya'yı geçerek birinci sıraya yerleşmiş durumda" denildi.

RAMAZAN AYI İÇİN KAMPANYALAR HAZIR
Marketler Ramazan kampanyalarını başlattı. Tarım Kredi, tüm kooperatif market satış noktalarında 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde fiyatları sabitleyeceğini ve tarımsal girdilerde indirim uygulayacağını duyurdu. ŞOK Marketler de temel ihtiyaç ürünlerinde 'Her Gün Ucuz Fiyat' kampanyasını duyurdu. Ayrıca ŞOK'un sadakat programının üyesi olan müşterilerin, kampanyalarla avantajlı alışveriş yapmaya devam edeceği belirtildi.

HAYAT HATAY ÜRÜNLERİ TÜM TÜRKİYE'DE
Migros, Hatay Valiliği'nin öncülüğünde hayata geçirilen 'Hayat Hatay' projesi kapsamında Hataylı kadın kooperatiflerinin ürünlerini raflarına taşıyan ilk perakendeci oluyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Bu projeyi hemen sahiplenen Migros'un desteğiyle kooperatiflerimizin ürünleri tüm Türkiye'ye ulaşacak" dedi. Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur da "Bölgenin üretim gücünü desteklemek için kesintisiz desteğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bir aile yok oldu! TEM Otoyolu’nda Pendik mevkiinde karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 2’si çocuk 5 kişi can verdi
Son dakika: İstanbul’da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Fener’in 2 yıldızı forma savaşını dostluğa çevirdi! Cengiz Ünder ve İrfan Can’dan çok güzel hareketler
Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul bir saniye bile kaybedemez! | İmamoğlu’na hizmet dersi: Birileriyle kirli pazarlıklarla...
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Son 5 sezonun en iyisi: Dusan Tadic ligin zirvesinde! İstatistiğini TAKVİM ortaya çıkardı
Eşinden kurtulmak istedi Esra Erol’a katıldı! Selami Bey’in temizlik hikayesi olay oldu: Saç kıllarından ev görünmezdi
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ilk defa İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listelerinde Meclis üyesi adayı oldu
Murat Kurum AK Parti’nin yeni reklam filmini paylaştı: Algılar yıkılacak gerçekler kazanacak
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum
Yunan basınında gündem Türkiye! Ethnos gazetesi 4 jeopolitik hamleyi manşete taşıdı öve öve bitiremedi: KAAN, İHA-SİHA üssü, Somali ve Cibuti anlaşmaları...
MHP lideri Bahçeli’den Gazze mesajı: Bıçak kemiğe dayandı
Toroslar’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız’ı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada ’DEM’lendi
2024 seçimler yılı: 50 ülke sandık başına gidiyor! ABD listeyi yaptı: İlk sırada o ülke var
SON DAKİKA