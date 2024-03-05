Doğal gaz 2 ay daha devletten! Son tarih 1 Mayıs

YILLIK TÜFE % 67.07

Şubat'ta Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4.53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 67.07'ye yükseldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Şubat'ta yüzde 3.74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47.29 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55.91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45.71 arttı.

Şubat'ta en yüksek artış yüzde 12.76 ile eğitim ve yüzde 8.25 ile gıda grubunda görüldü. En düşük artış ise yüzde 0.20 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Yıllık enflasyonun en yüksek olduğu grup yüzde 94.78 ile lokanta ve oteller ile yüzde 91.84 ile eğitim oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43.44 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti.



MUSK: ELEKTRİK KITLIĞI YAŞANACAK

Tesla CEO'su Elon Musk, 2025 yılında küresel bir elektrik kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyardı. Tüm çipleri çalıştırmak için yeterli elektrik bulamayacaklarını söyleyen Musk, elektrikli araçlar ve yapay zeka gibi enerji talebi yüksek iki sektörün aynı anda popülerlik kazanmasının, elektrikli ekipman ve enerji üretimi için büyük bir talep yarattığını ifade etti.



AVM CİROLARI YÜKSELİYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Ciro Endeksi, 2023'te yüzde 99.6 arttı. Metrekare başına toplam ciro 89 bin 432 liraya yükselirken, İstanbul AVM'lerinde bu rakam yüzde 85.6 artışla 110.6 bin liraya, Anadolu AVM'lerinde ise yüzde 115.3 artışla 75.3 bin liraya çıktı.



ALMANLARIN İLK TERCİHİ TÜRKİYE

Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye ilk sıraya yerleşti. Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nden yapılan açıklamada, Almanya'da tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının Ocak ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttığı belirtildi. Açıklamada, "2024 yazı için en popüler paket tatil destinasyonları arasında Türkiye ve Antalya çevresi şu anda İspanya'yı geçerek birinci sıraya yerleşmiş durumda" denildi.



RAMAZAN AYI İÇİN KAMPANYALAR HAZIR

Marketler Ramazan kampanyalarını başlattı. Tarım Kredi, tüm kooperatif market satış noktalarında 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde fiyatları sabitleyeceğini ve tarımsal girdilerde indirim uygulayacağını duyurdu. ŞOK Marketler de temel ihtiyaç ürünlerinde 'Her Gün Ucuz Fiyat' kampanyasını duyurdu. Ayrıca ŞOK'un sadakat programının üyesi olan müşterilerin, kampanyalarla avantajlı alışveriş yapmaya devam edeceği belirtildi.



HAYAT HATAY ÜRÜNLERİ TÜM TÜRKİYE'DE

Migros, Hatay Valiliği'nin öncülüğünde hayata geçirilen 'Hayat Hatay' projesi kapsamında Hataylı kadın kooperatiflerinin ürünlerini raflarına taşıyan ilk perakendeci oluyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Bu projeyi hemen sahiplenen Migros'un desteğiyle kooperatiflerimizin ürünleri tüm Türkiye'ye ulaşacak" dedi. Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur da "Bölgenin üretim gücünü desteklemek için kesintisiz desteğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.