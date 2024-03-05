Aile Destek Programı gibi sosyal yardım projeleri, Türkiye'de ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere önemli bir destek sağlamakta ve onların yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Devletin sağladığı bu tür yardımlar, toplumun dezavantajlı kesimlerinin korunması ve desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşların bu yardımlara erişim kolaylığı, e-devlet gibi dijital platformlar sayesinde daha da artmıştır, böylece ihtiyaç sahipleri daha hızlı ve etkin bir şekilde destek alabilirler.