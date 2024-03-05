2024 yılı itibarıyla Aile Destek Programı ödemeleri zamlanmıştır. Bu zam, özellikle ekonomik zorluklar içinde olan vatandaşların bir nebze olsun rahatlamasına ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Başvurusunu tamamlayıp, gerekli incelemeler sonucunda olumlu dönüş alan vatandaşlar bu ödemelerden yararlanabilmekte ve ekonomik destek sayesinde hayatlarını biraz daha rahat sürdürebilmektedirler.
SYDV
İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım, gıda yardımı, kira yardımı gibi ekonomik destekler sağlar. Öğrencilere burs, eğitim materyalleri, okul üniforması gibi eğitimle ilgili yardımlar yapar. İhtiyaç sahibi bireylerin sağlık harcamalarını karşılamaya yönelik yardımlar sağlar, engelli vatandaşlara yönelik destekler sunar. Yaşlı, engelli, yetim gibi özel korunmaya muhtaç gruplara yönelik sosyal hizmet ve destekler sunar. Doğal afetler sonrasında zarar gören vatandaşlara yönelik acil yardım ve destek hizmetleri sağlar.
SYDV'ler, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yerel düzeyde detaylı bir sosyal inceleme ve değerlendirme süreci yürütür. Bu süreçte, ailelerin ekonomik durumu, sağlık durumu, eğitim ihtiyaçları gibi çeşitli faktörler dikkate alınır. Yardım almak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri il veya ilçedeki SYDV'ye başvuruda bulunabilirler.