Bankalardan ATM’ler için yeni düzenleme: Tüm limitler bu seviyeye çıkacak

Müşteriler daha yüksek tutarlarda nakit çekimlerini ATM'lerden yapabilecekleri için, şubelere gitme ihtiyacı azalacak. Bu durum, hem müşterilerin zamanını tasarruf etmelerini sağlayacak hem de banka şubelerindeki sosyal mesafe kurallarının daha etkin bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyacak.

LİMİTLER BU SEVİYEYE ÇIKACAK Günlük nakit çekim limiti daha önce 5 bin lira iken 10 bin liraya yükseltildi. Bu gelişme özellikle bazı özel bankalar tarafından daha da ileriye taşınarak, limit 15 bin liraya kadar çıkarıldı.