SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bankalardan ATM'ler için yeni düzenleme: Tüm limitler bu seviyeye çıkacak

Bankalar, ATM'ler aracılığıyla yapılan nakit çekim limitlerini güncelleyerek müşterilerine daha fazla finansal esneklik sunma ve şubelerdeki yoğunluğu azaltma yolunda önemli bir adım attı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte birçok banka müşterilerine ATM'lerden ücretsiz olarak daha yüksek tutarlarda nakit çekme imkanı sunuyor. Bu yeni uygulamanın bankaların şubelerindeki yoğunluğu azaltması ve iş yükünü hafifletmesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 14:15 Güncelleme 02 Mart 2024, 14:15
Bankalardan ATM’ler için yeni düzenleme: Tüm limitler bu seviyeye çıkacak

Müşteriler daha yüksek tutarlarda nakit çekimlerini ATM'lerden yapabilecekleri için, şubelere gitme ihtiyacı azalacak. Bu durum, hem müşterilerin zamanını tasarruf etmelerini sağlayacak hem de banka şubelerindeki sosyal mesafe kurallarının daha etkin bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyacak.

LİMİTLER BU SEVİYEYE ÇIKACAK

Günlük nakit çekim limiti daha önce 5 bin lira iken 10 bin liraya yükseltildi. Bu gelişme özellikle bazı özel bankalar tarafından daha da ileriye taşınarak, limit 15 bin liraya kadar çıkarıldı.

Bu güncelleme bankaların müşterilerine daha yüksek tutarlarda para çekimlerini kolaylaştırmak amacıyla yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, bankaların ATM'lerinden banka kartlarıyla yapılan nakit çekimlerde ücretsiz olarak en az 10 bin lira çekilebilecek.

Bazı özel bankalar ise müşterilerine daha fazla kolaylık sağlamak amacıyla ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı.

Bu sayede bankaların müşterileri herhangi bir ücret ödemeden ATM'lerden 15 bin liraya kadar nakit para çekebilecekler.

KAREKOD İLE NAKİT ÇEKİMLERDE DE LİMİT ARTIŞI

Karekod ile yapılan ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de limitler yükseltildi. Yeni limitler, bankadan bankaya değişiklik gösterse de, genel olarak 10 bin ila 15 bin lira arasında olacak. Bu yenilik dijital bankacılık işlemlerini tercih eden müşteriler için de önemli bir kolaylık sağlıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi’nin resmi açılışını gerçekleştirecek
CHP’deki kriz vefa gecesine yansıdı! Kemal Kılıçdaroğlu yine yok
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani’yi kabul etti! Terör örgütü PKK’ya karşı ortak mücadele mesajı
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan bağımsız aday Serdar Türker’e rüşvet teklifi: Adaylıktan çekil, sana makam ve mevki verelim!
İsmail Kartal’dan Fred kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i
FETÖ’cü profesör Salih Zoroğlu’nun yargılanmasına devam edildi | Mağdur çocuk konuştu: Babamı şikayet edip kutlama yaptılar
EMEKLİYE 3 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ | Teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! İlk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?
Başkan Erdoğan talimat verdi! Cumhur’un İttifakı’nın Trakya’da hedefi 3’te 3! Başkan adaylarına sahada büyük ilgi
Ramazan öncesi fırsatçılar hortladı: Bahanelere sığınıp fiyatları artırıyorlar! Halkın cebine göz dikenlere göz açtırılmayacak
Dışişleri Bakanlığı’ndan katil İsrail’e çok sert tepki: Katliama son vermek zorundadır
Primi az olana emeklilik formülü: SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! Aylık nasıl bağlanıyor? 10-12.5-15 yıl çalışanlar için...
CHP’li isimlerden Kandil’e selam çakan çakana! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Cemil Tugay: DEM ile ittifak yapmamıza kimse karışamaz
Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm tutarsızlığı animasyon filmine konu oldu: Bay Kibir Reklamoğlu: Sor bakalım niye yapmadım
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurduğunu reddetti! İsrail basını itiraf etti: İnandırıcı değil
SON DAKİKA