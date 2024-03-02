Bankalardan ATM’ler için yeni düzenleme: Tüm limitler bu seviyeye çıkacak

Bazı özel bankalar ise müşterilerine daha fazla kolaylık sağlamak amacıyla ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı.
Bu sayede bankaların müşterileri herhangi bir ücret ödemeden ATM'lerden 15 bin liraya kadar nakit para çekebilecekler.
KAREKOD İLE NAKİT ÇEKİMLERDE DE LİMİT ARTIŞI
Karekod ile yapılan ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de limitler yükseltildi. Yeni limitler, bankadan bankaya değişiklik gösterse de, genel olarak 10 bin ila 15 bin lira arasında olacak. Bu yenilik dijital bankacılık işlemlerini tercih eden müşteriler için de önemli bir kolaylık sağlıyor.