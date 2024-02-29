Yaşlıya çift maaş: Ayda 11.112 TL! Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler?

EVDE BAKIM DESTEĞİ: Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği de sağlıyor. Aylık 7 bin 608 lira 71 kuruş tutarındaki bu destek; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Hanede kişi başına düşen gelir tutarının net asgari ücretin 3'te 2'sinden (11 bin 334 liradan) az olması da gerekiyor.
VEFA PROGRAMI DESTEĞİ: Kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılar (60 yaş üstü) ve engelliler ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizlikleri sağlanıyor.
SAĞLIK HİZMETİ: Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor.
ÜCRETSİZ ULAŞIM: 65 yaş ve üzeri olanlar şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor.
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