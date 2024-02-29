Yaşlıya çift maaş: Ayda 11.112 TL! Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler?

Yaşlılara yönelik ülkemizde hem maaş gibi nakdi destekler hem de ücretsiz hizmetler bulunuyor. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım parası dikkat çekiyor. Şartları sağlayanlar, iki aylıktan da yararlanabiliyor. Bu ödemeler yılda 2 kez memur maaş katsayısındaki artışla birlikte güncelleniyor. Bu yılın başında yüzde 49.25 artan bu ödemeler, Temmuz'da daha da yükselecek. İşte yaşlılar için öne çıkan destekler: