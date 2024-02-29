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Yaşlıya çift maaş: Ayda 11.112 TL! Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler?

Yaşlılar için pek çok destek var. Şartları sağlayanlara 3 bin 504 lira 65 yaş, 7 bin 608 lira evde bakım aylığ ı verilirken; ücretsiz ulaşım, sağlık gibi imkanlar da var.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Şubat 2024 Güncelleme 29 Şubat 2024, 07:02
Yaşlıya çift maaş: Ayda 11.112 TL! Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler?

Yaşlılara yönelik ülkemizde hem maaş gibi nakdi destekler hem de ücretsiz hizmetler bulunuyor. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım parası dikkat çekiyor. Şartları sağlayanlar, iki aylıktan da yararlanabiliyor. Bu ödemeler yılda 2 kez memur maaş katsayısındaki artışla birlikte güncelleniyor. Bu yılın başında yüzde 49.25 artan bu ödemeler, Temmuz'da daha da yükselecek. İşte yaşlılar için öne çıkan destekler:

65 YAŞ AYLIĞI: Halen 65 yaş üstü vatandaşların aylık 3 bin 504 lira 84 kuruş ödeme alma imkanı bulunuyor. Bu aylık; 65 yaşını dolduran, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan kişilere bağlanıyor.

Ayrıca bir gelir sınırı da bulunuyor. Burada 65 yaş üstü kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin net tutarının 1/3'ünden (5 bin 667 liradan) az çıkarsa aylık bağlanıyor.

EVDE BAKIM DESTEĞİ: Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği de sağlıyor. Aylık 7 bin 608 lira 71 kuruş tutarındaki bu destek; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Hanede kişi başına düşen gelir tutarının net asgari ücretin 3'te 2'sinden (11 bin 334 liradan) az olması da gerekiyor.



VEFA PROGRAMI DESTEĞİ: Kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılar (60 yaş üstü) ve engelliler ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizlikleri sağlanıyor.



SAĞLIK HİZMETİ: Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor.



ÜCRETSİZ ULAŞIM: 65 yaş ve üzeri olanlar şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor.

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