Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 1 lira 35 kuruş indirim!

EPDK YAZI GÖNDERMİŞTİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerle ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini belirterek, "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadesini kullanmıştı. Yazı sonrası motorin grubunda 1,10 TL, benzin grubunda 76 kuruş indirim yapılmıştı.