SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

29 Şubat'ta Borsa İstanbul günü yüzde 1,45 değer kazanarak 9.193,69 puandan tamamladı!

Son dakika ekonomi haberleri... 29 Şubat'ta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kazanarak 9.193,69 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 19:02 Güncelleme 29 Şubat 2024, 19:02
29 Şubat’ta Borsa İstanbul günü yüzde 1,45 değer kazanarak 9.193,69 puandan tamamladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kazanarak 9.193,69 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 145,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,81 ile metal ana sanayi oldu.

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de kişisel tüketim harcamaları ocakta beklentiler dahilinde aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Endeksteki değişim yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük artış olarak kayıtlara geçti.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin ardından Fed'in faiz indirimlerine yılın ikinci çeyreğinde başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde enflasyon, Japonya'da işsizlik oranı, ABD'de inşaat harcamaları ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın mitinginde önemli açıklamalar
TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi 2023’te büyüdü | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama | OECD ve G-20’ye damga
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail’den yardım konvoylarına ateş! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan eşi dostu beslemeye devam | Özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu’na vekil aracı! Trafik cezası bahanesi...
Son dakika: Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na ’kopya’ yanıtı: İstanbul’da kopya çekilecek bir iş yok
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar | 29 ŞUBAT 2024 MHP MYK
İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin Diyanet’i verelim dediği sarıklı figüran? İmamoğlu’nun foyası ortaya çıktı
Emekli promosyon kampanyalarına güncelleme gelecek mi? Gözler SGK ve bankalarda
CHPKK İstanbul’un 5 ilçesinde ’DEM’lendi! İttifakın diyeti listelerde meclis üyeliği... Kandil direkt İmamoğlu ile pazarlığa oturdu
CHP’deki delege borsası iddiaları sonrası Seyit Torun’un TBMM’deki odasında 250 bin dolarlık poşet bulundu! Bomba Veli Ağbaba iddiası
İzmir’de feci kaza: İki tırın arasında kalan araç kağıt gibi ezildi
Sapkın ittifak! CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’dan LGBT’lilere destek sözü!
Amerika’daki FETÖ’cülerin lüks yaşamı görüntülendi! Hepsi villada oturuyor
ABD kuvvetleri Gazze’de mi? Aaron Bushnell arkadaşı deşifre etti: Tünellerde savaşıyorlar! Hava Kuvvetleri’nden açıklama geldi
SON DAKİKA