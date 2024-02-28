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İstanbul Havalimanı yine zirvede! 1302 uçuşla Avrupa'nın en yoğunu oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 12-18 Şubat tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 18:42 Güncelleme 28 Şubat 2024, 18:42
İstanbul Havalimanı yine zirvede! 1302 uçuşla Avrupa’nın en yoğunu oldu

İstanbul Havalimanı, 12-18 Şubat'ta günlük ortalama 1302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 12-18 Şubat tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1271 uçuşla Londra Heathrow ve 1265 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.

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