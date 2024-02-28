İstanbul Havalimanı yine zirvede! 1302 uçuşla Avrupa’nın en yoğunu oldu

İstanbul Havalimanı , 12-18 Şubat'ta günlük ortalama 1302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.