Bakan Işıkhan konuştu: Türkiye Yüzyılı’na yeni iş kanunu! Mesai 40 saat olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, esnek çalışma saati ve mesai saatlerinin düşürülmesiyle ilgili toplantılar gerçekleştirildiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Vedat Işıkhan şunları söyledi: ''Son günlerde çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Tabi ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı önceliyoruz. Devamında ise Türkiye Yüzyılına yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim."

4 MİLYON KADINA İŞ

Bakan Işıkhan, Manisa'da İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi Bölge Toplantısı'na katıldı. Işıkhan, 21 yılda İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirilen 13 milyon kişinin yüzde 32,6'sına denk gelen 4 milyondan fazla istihdamı kadınların oluşturduğuna dikkati çekerek, "Yine son 21 yılda, kurumumuz İŞKUR'un Aktif İşgücü Programlarından yararlanan yaklaşık 5 milyon insanımızın yüzde 52,6'sını, yani 2,5 milyonunu kadınların oluşturduğunu görüyoruz. İŞKUR aracılığıyla sadece 2023 yılı içerisinde 464 bini aşkın kadının işe yerleştirilmesini sağlamış durumdayız. Eğitim, bildiğiniz gibi özellikle nitelikli iş gücünü artırma noktasında hayati bir öneme sahip. Kadınlarımızın mesleki eğitim programlarına ilgisi, bu alandaki varlığı bizleri ziyadesiyle memnun ediyor." diye konuştu.