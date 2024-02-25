6.000 TL bayram ikramiyesi o kişilere ödenmeyecek! Aile destek, evde bakım, 65 yaş, dul ve yetim aylığı alanlar dikkat! O tarihte...

Yaklaşık 16 milyon kişiye hitap eden önemli bir düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme geldi. Emeklilerin bayram ikramiyesini artıran bu düzenleme, bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Kimler Bu İkramiyeden Yararlanacak? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlar, bayram ikramiyesinden faydalanacak. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bu ikramiyeden yararlanacak. Aile destek, evde bakım maaşı ve 65 yaş aylığı alana bayram ikramiyesi yatmayacak.