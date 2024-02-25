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6.000 TL bayram ikramiyesi o kişilere ödenmeyecek! Aile destek, evde bakım, 65 yaş, dul ve yetim aylığı alanlar dikkat! O tarihte...

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklileri sevindirecek bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam yapılacağını müjdeledi. Bu gelişmeyle birlikte, milyonlarca emeklinin merak ettiği bayram ikramiyesi ödeme günleri de netlik kazanmaya başladı.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 11:43 Güncelleme 25 Şubat 2024, 11:43
6.000 TL bayram ikramiyesi o kişilere ödenmeyecek! Aile destek, evde bakım, 65 yaş, dul ve yetim aylığı alanlar dikkat! O tarihte...

Yaklaşık 16 milyon kişiye hitap eden önemli bir düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme geldi. Emeklilerin bayram ikramiyesini artıran bu düzenleme, bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Kimler Bu İkramiyeden Yararlanacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlar, bayram ikramiyesinden faydalanacak. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bu ikramiyeden yararlanacak.

Aile destek, evde bakım maaşı ve 65 yaş aylığı alana bayram ikramiyesi yatmayacak.

İkramiye Ne Zaman ve Nasıl Ödenecek?

İlk ödemelerin 10 Nisan'da başlaması planlanıyor, bu da Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleşecek demek oluyor. Ödemeler dosya bazında yapılacak ve her dosya için 3 bin lira ödeme yapılacak.

Dul ve Yetimlere Özel Düzenleme

Vefat eden eşin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı alanlara bin 500 lira, yüzde 25'i oranında aylık alan çocuklara ise 750 lira ikramiye verilecek. Eşi vefat etmiş, çalışmayan ve kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar ise yüzde 75 oranında dul aylığı aldıklarından 2 bin 250 lira ikramiye alacaklar.

Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Bağlananlar

İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek.

Başvuru Gerekli mi?

SGK, ikramiye ödemelerini başvuru gerekmeksizin yapacak.

Kesinti Olacak mı?

İkramiye ödemelerinden kesinti yapılamayacak ve bu ödemeler haczedilemeyecek.

Bu önemli düzenleme ile milyonlarca vatandaşın bayram sevinci artacak ve ekonomik olarak rahat bir nefes alacakları bekleniyor. Tam tarihler ve detaylar ilgili bakanlık tarafından duyurulacak.

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