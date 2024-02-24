Mesai saatleri kısalacak mı? Milyonları ilgilendiren konu ile ilgili Bakan Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi

Bakan Vedat Işıkhan (Ortada) Manisa Valisi Enver Ünlü (solda) ve AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç (sağda)



Bu rakamlar hem İş Pozitif programımızın hem de diğer istihdam politikalarımızın ne derece etkili olduğunu göstermektedir. Bugün burada yaptığımız bu fuarla ve diğer illerde gerçekleştireceğimiz programlarla, İş Pozitif'i daha da tanıtacağız ve bu bilinci daha da yayacağız. Bu sayede, işe yerleştirdiğimiz kadın sayısını, her geçen gün katlanarak artıracağız. Manisa'nın kahraman kadınları çok iyi bilir ki milli mücadele sürecinde kadınlarımız büyük fedakarlıklar göstererek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine önemli bir rol oynamıştır. Mücadelenin ardından ülkemizin en zor zamanlarında çalışarak, üreterek toparlanma sürecimize omuz vermişlerdir. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz bu projeyle daha fazla çalışarak, üreterek hem toplumsal hem de iktisadi kalkınmamıza katkı sağlayan emektar kadınlarımızla birlikte cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapacağız."