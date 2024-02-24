Dönüşüme tarihi destek: Her konut için 1.5 milyon TL! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi

DÖNÜŞÜM HIZLANACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlattığımız 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında vereceğimiz destek paketi yürürlüğe girdi. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1.5 milyon TL'lik destek ile İstanbul'un kentsel dönüşümünü hızlandıracağız. Bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul'umuza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
KREDİNİN ŞARTLARI
- İlk 24 ay geri ödemesiz
- Sonraki ilk 12 ayın geri ödemesi faizsiz
- En çok 120 ay vade
İŞTE PAKETİN DETAYLARI
- Konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar kredi
- İş yeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar kredi ,
- Diğer konutlar için 1.4 milyon, diğer iş yerleri için 700 bin liraya kadar kredi
- Maliklere, kiracılara 100 bin lira tahliye desteği