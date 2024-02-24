Dönüşüme tarihi destek: Her konut için 1.5 milyon TL! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi

İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamındaki destek paketi yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; kentsel dönüşüm uygulamalarında yapılarda hak sahiplerine konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi; bir iş yeri için; 350 bin TL'ye kadar hibe, 350 bin TL'ye kadar kredi verilecek.

Ayrıca, hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1.4 milyon TL'ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL'ye kadar kredi verilebilecek. İnşaat yapımında verilecek hibe desteği haricinde tahliye için ise maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine bir kereye mahsus karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verileceği belirtildi. Söz konusu karara göre, riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının 1.5 katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden yararlanılamayacak.