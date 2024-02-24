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Dönüşüme tarihi destek: Her konut için 1.5 milyon TL! İstanbul'da 'Yarısı Bizden' paketi yürürlüğe girdi

İstanbul’un kentsel dönüşümüne hız verecek ‘Yarısı Bizden’ için destek paketi yürürlüğe girdi. Konut sahiplerine 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar 24 ayı geri ödemesiz kredi verilecek. Maliklere, kiracılara 100 bin lira tahliye desteği de yapılacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Şubat 2024 Güncelleme 24 Şubat 2024, 07:01
Dönüşüme tarihi destek: Her konut için 1.5 milyon TL! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi

İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamındaki destek paketi yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; kentsel dönüşüm uygulamalarında yapılarda hak sahiplerine konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi; bir iş yeri için; 350 bin TL'ye kadar hibe, 350 bin TL'ye kadar kredi verilecek.

Ayrıca, hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1.4 milyon TL'ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL'ye kadar kredi verilebilecek. İnşaat yapımında verilecek hibe desteği haricinde tahliye için ise maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine bir kereye mahsus karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verileceği belirtildi. Söz konusu karara göre, riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının 1.5 katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden yararlanılamayacak.

24 AY GERİ ÖDEMESİZ
Kredi geri ödemeleri 24 aylık geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ay vadeli olacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak. Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülecek.

DÖNÜŞÜM HIZLANACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlattığımız 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında vereceğimiz destek paketi yürürlüğe girdi. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1.5 milyon TL'lik destek ile İstanbul'un kentsel dönüşümünü hızlandıracağız. Bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul'umuza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



KREDİNİN ŞARTLARI
- İlk 24 ay geri ödemesiz
- Sonraki ilk 12 ayın geri ödemesi faizsiz
- En çok 120 ay vade



İŞTE PAKETİN DETAYLARI
- Konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar kredi
- İş yeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar kredi ,
- Diğer konutlar için 1.4 milyon, diğer iş yerleri için 700 bin liraya kadar kredi
- Maliklere, kiracılara 100 bin lira tahliye desteği

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