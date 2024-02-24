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4 milyon hanenin faturası devletten: 10 milyar TL'lik elektrik yardımı! Kimler yararlanacak?

Bu yıl 4 milyonu aşkın hanenin aylık 260 liraya kadar elektrik faturası devlet tarafından karşılanacak. Destekten yararlanmak için kimlik ve fatura ile PTT şubesine gidilmesi yeterli olacak...

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Şubat 2024 Güncelleme 24 Şubat 2024, 07:01
4 milyon hanenin faturası devletten: 10 milyar TL’lik elektrik yardımı! Kimler yararlanacak?

Küresel ölçekte artan enerji fiyatlarından Türkiye'nin etkilenmemesi için her türlü önlemi alan hükümetin uyguladığı sübvansiyonlarla milyonlarca hane ucuz elektrik kullanırken; bu yıl ihtiyaç sahibi aileler elektrik tüketim desteğinden yararlandırılacak. Bu kapsamda yıl boyunca milyonlarca hanenin 260 liraya kadar olan elektrik faturaları Hazine'den karşılanacak.

KİŞİ SAYISI ÖNEMLİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesi çalışmasından bu yıl 4 milyon 53 bin 500 hane yararlandırılacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından düzenli merkezi yardım ve aylıklara ilişkin hak sahipliği belirlenen hanelerin yararlanacağı desteğin tutarı evdeki kişi sayısına göre değişecek. 1-2 kişilik hanelere 75 kilowaatsaat (kwh) elektrik karşılığı 130,09, 3 kişilik hanelere 100 kwh karşılığı 173,46, 4 kişilik hanelere 125 kwh karşılığı 216,82, 5 kişi ve daha fazla kişilik ailelere 150 kwh karşılığı aylık 260,19 lira fatura desteği verilecek. Yıl genelinde yaklaşık 10 milyar liralık elektrik faturası devlet tarafından karşılanmış olacak.

KİMLER YARARLANIR?
Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan programdan, 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler, düzenli merkezi yardım alanlar, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz ve yetimler, kronik hastalık yardım programından faydalananlar yararlanabiliyor. Destek için herhangi bir kuruma başvurulmuyor. Hak sahiplerinin kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT'ye gitmesi yeterli.



19.2 MİLYAR TL'LİK TÜKETİM DESTEĞİ
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'na göre desteklemelerin devam ettiğini belirterek, "Bu bağlamda, 2019 yılından bugüne kadar 19.2 milyar liralık bir elektrik tüketim desteği verdik" demişti.

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