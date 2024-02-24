4 milyon hanenin faturası devletten: 10 milyar TL’lik elektrik yardımı! Kimler yararlanacak?

KİMLER YARARLANIR?
Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan programdan, 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler, düzenli merkezi yardım alanlar, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz ve yetimler, kronik hastalık yardım programından faydalananlar yararlanabiliyor. Destek için herhangi bir kuruma başvurulmuyor. Hak sahiplerinin kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT'ye gitmesi yeterli.
19.2 MİLYAR TL'LİK TÜKETİM DESTEĞİ
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'na göre desteklemelerin devam ettiğini belirterek, "Bu bağlamda, 2019 yılından bugüne kadar 19.2 milyar liralık bir elektrik tüketim desteği verdik" demişti.