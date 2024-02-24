4 milyon hanenin faturası devletten: 10 milyar TL’lik elektrik yardımı! Kimler yararlanacak?

Küresel ölçekte artan enerji fiyatlarından Türkiye'nin etkilenmemesi için her türlü önlemi alan hükümetin uyguladığı sübvansiyonlarla milyonlarca hane ucuz elektrik kullanırken; bu yıl ihtiyaç sahibi aileler elektrik tüketim desteğinden yararlandırılacak. Bu kapsamda yıl boyunca milyonlarca hanenin 260 liraya kadar olan elektrik faturaları Hazine'den karşılanacak.

KİŞİ SAYISI ÖNEMLİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesi çalışmasından bu yıl 4 milyon 53 bin 500 hane yararlandırılacak.