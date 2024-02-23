Türkiye FATF'ın gri listesinden çıkıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kritik açıklama: "Son aşamaya gelinmiştir"

TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

Şimşek, bugün gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret ederken, "Bu başarılı sonucun elde edilmesinde emeği geçen başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.