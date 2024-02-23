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Türkiye FATF'ın gri listesinden çıkıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kritik açıklama: "Son aşamaya gelinmiştir"

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri büyük ölçüde karşıladı. Konu hakkında kritik açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor." dedi.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 19:20 Güncelleme 23 Şubat 2024, 19:20
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıkıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten kritik açıklama: Son aşamaya gelinmiştir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, FATF'ın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan karara ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

"GRİ LİSTE KARARININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR"
Toplantıda Türkiye'ye ilişkin alınan karara işaret eden Şimşek, şunları kaydetti: "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır.

Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor."

TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ
Şimşek, bugün gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret ederken, "Bu başarılı sonucun elde edilmesinde emeği geçen başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

GRİ LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?
FATF, yılda üç kez suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede (Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing- AML/CTF) yetersiz kalan ülkeleri açıklamaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ülkelerin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadelede eksiklikleri olduğu kanaatine varılması halinde; ilgili eksiklikleri iyileştirici aksiyonlar alarak gidereceğini taahhüt eden ülkeler "gri listeye" alınıyor.

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