Son dakika: Ramazan yaklaştı fırsatçılar hortladı! Her kaleme yüzde 20 zam! Hurma 300 liraya çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre, 38 TL'den satılan 830 gramlık salça, şubat başında 48 TL'ye çıkartılıp sonrasında 40 TL'ye indi. Sofraların vazgeçilmezi olan kuru fasulyede de benzer bir hareket dikkati çekiyor. Şubat başında 120 lira olan iki kilogramlık kuru fasulye geçen hafta 180-190 TL'ye kadar yükseltilirken sonrasında indirim oyunuyla 145 TL'ye çekildi.

KIYMANIN KİLOSU 400 TL'Yİ AŞTI

Ramazan öncesi et ve et ürünlerinin fiyatı da yüzde 20 arttı. Bir ay önce dana karkas kilogram fiyatı 280 TL iken bu fiyat 315 TL'ye yükseldi. 300 TL olan kuzu karkas fiyatı ise 350 TL'ye çıktı.

Hal böyle olunca kıymanın kilogram fiyatı 400 TL'yi aştı. ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, sucuk, salam, sosis, köfte gibi işlenmiş et ürünlerine Ramazan'da talebin arttığını belirterek, "Sanayici piyasadan alımını artırdı. Karkas ete gelen zammın yüzde 10'u buradaki artan talepten kaynaklandı. Buna enflasyon ve arzdaki yetersizlik de eklenince fiyat yüzde 20 arttı" dedi.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI BAHANE OLDU

Süt ve süt ürünleri de son bir ayda yüzde 20 arttı. İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, çiğ süt fiyatının kasım ayında yüzde 20 arttığını hatırlatarak, "Bu da süt ürünlerine yansıdı. Ancak illa ki fırsatçılık yapanlar da oluyor. Mesela bazı üreticiler asgari ücretteki yüzde 50'lik artışı bahane edip yüzde 50 zam yapıyor. Oysa işçilik maliyeti firmaya göre değişiklik gösterse de yüzde 5 ila 10 arasındadır. Asgari ücretteki yüzde 50 zammı fırsat görüp fiyat artırmaya çalışanlar var. Marketlerdeki etiket değişimi üreticiden kaynaklı. Ancak Ticaret Bakanlığı denetimleri çok ciddi artırdı" dedi.