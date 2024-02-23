Kıdem tazminatı listesi değişti! 1-3-5-12-15-20 yıl çalışanların alacağı miktarlar yenilendi! 78 bin liralık ek ödeme...

2024 yılının başı itibarıyla, Türkiye'de milyonlarca çalışan ve emekli için maaş ve tazminatlarda önemli artışlar yaşandı. Bu değişiklikler, çalışanların yıllarca hizmet verdikleri işyerlerinden ayrılırken aldıkları kıdem tazminatını da doğrudan etkiledi. Artışlarla birlikte, en düşük kıdem tazminatı net 19 bin 850 liraya, en yüksek kıdem tazminatı ise 34 bin 792 liraya ulaştı.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, çalışanların son işyerinde geçirdikleri her tam yıl için, son aldıkları brüt ücretin 30 günlük miktarı üzerinden hesaplanıyor. Tazminatın hesaplanmasında alt limit olarak belirlenen asgari ücret, 1 Ocak itibarıyla %49'luk bir artışla brüt 20 bin 2 liraya yükseldi. Bu, en düşük kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alınan tutar.