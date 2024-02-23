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Kıdem tazminatı listesi değişti! 1-3-5-12-15-20 yıl çalışanların alacağı miktarlar yenilendi! 78 bin liralık ek ödeme...

2024 yılında, Türkiye'de kıdem tazminatı hesaplamaları yenilendi ve çalışanların alacakları miktarlar üzerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu güncelleme, 1, 3, 5, 10 ve 20 yıl gibi farklı hizmet sürelerine sahip olan işçilerin haklarını etkiliyor. İşte yeni düzenlemeler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 10:12 Güncelleme 23 Şubat 2024, 10:12
Kıdem tazminatı listesi değişti! 1-3-5-12-15-20 yıl çalışanların alacağı miktarlar yenilendi! 78 bin liralık ek ödeme...

2024 yılının başı itibarıyla, Türkiye'de milyonlarca çalışan ve emekli için maaş ve tazminatlarda önemli artışlar yaşandı. Bu değişiklikler, çalışanların yıllarca hizmet verdikleri işyerlerinden ayrılırken aldıkları kıdem tazminatını da doğrudan etkiledi. Artışlarla birlikte, en düşük kıdem tazminatı net 19 bin 850 liraya, en yüksek kıdem tazminatı ise 34 bin 792 liraya ulaştı.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
Kıdem tazminatı, çalışanların son işyerinde geçirdikleri her tam yıl için, son aldıkları brüt ücretin 30 günlük miktarı üzerinden hesaplanıyor. Tazminatın hesaplanmasında alt limit olarak belirlenen asgari ücret, 1 Ocak itibarıyla %49'luk bir artışla brüt 20 bin 2 liraya yükseldi. Bu, en düşük kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alınan tutar.

Memur Maaş Katsayısına Endeksli Tavan
Kıdem tazminatının en yüksek miktarı, memur maaş katsayısına göre belirleniyor ve bu miktar 6 ayda bir güncelleniyor. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon farkıyla birlikte, memur maaş artışı %49.25 olarak gerçekleşti. Bu artışla birlikte, kıdem tazminatı tavanı da 23 bin 489 liradan 35 bin 58 liraya yükseldi.

Çalışanlar için Avantaj
Yeni düzenlemeyle, aynı işyerinde 10 yıl çalışmış bir asgari ücretli işçinin alacağı toplam tazminat 198 bin 610 liraya çıkarken, 2023 Aralık ayında hesaplandığında bu rakam 119 bin 882 lira olacaktı. Bu, çalışanlar için 78 bin liralık önemli bir avantajı ifade ediyor.

İhbar Tazminatında Tavan Yok
Öte yandan, ihbar tazminatında bir tavan sınırı bulunmuyor. Çalışanın brüt maaşı ne ise, ihbar tazminatı o miktar üzerinden hesaplanıyor. İşyerindeki hizmet süresine göre değişen ihbar süreleri, çalışanın lehine düzenlenmiş durumda. 10 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip çalışanlara 56 gün, daha kısa süreler için ise değişen miktarlarda ihbar tazminatı ödeniyor.

Bu yeni düzenlemeler, çalışan ve emeklilerin yüzünü güldürürken, işverenlerin de bu değişikliklere uyum sağlaması gerekiyor. Hem çalışanların hem de işverenlerin haklarını koruyan bu düzenlemeler, iş hayatında önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

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