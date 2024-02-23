Kıdem tazminatı listesi değişti! 1-3-5-12-15-20 yıl çalışanların alacağı miktarlar yenilendi! 78 bin liralık ek ödeme...

Çalışanlar için Avantaj
Yeni düzenlemeyle, aynı işyerinde 10 yıl çalışmış bir asgari ücretli işçinin alacağı toplam tazminat 198 bin 610 liraya çıkarken, 2023 Aralık ayında hesaplandığında bu rakam 119 bin 882 lira olacaktı. Bu, çalışanlar için 78 bin liralık önemli bir avantajı ifade ediyor.
İhbar Tazminatında Tavan Yok
Öte yandan, ihbar tazminatında bir tavan sınırı bulunmuyor. Çalışanın brüt maaşı ne ise, ihbar tazminatı o miktar üzerinden hesaplanıyor. İşyerindeki hizmet süresine göre değişen ihbar süreleri, çalışanın lehine düzenlenmiş durumda. 10 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip çalışanlara 56 gün, daha kısa süreler için ise değişen miktarlarda ihbar tazminatı ödeniyor.
Bu yeni düzenlemeler, çalışan ve emeklilerin yüzünü güldürürken, işverenlerin de bu değişikliklere uyum sağlaması gerekiyor. Hem çalışanların hem de işverenlerin haklarını koruyan bu düzenlemeler, iş hayatında önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.