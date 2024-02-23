2002 2010 2020 sigorta girişliler için yeni rota belli oldu! Peyderpey ödeme yapan maaşı kapacak

Uzmanlar emeklilik hedefine ulaşmak isteyenlerin borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta gibi seçenekleri değerlendirmelerini öneriyor. Bu yöntemler eksik prim ödeme süresi olanlar için önemli bir destek sağlıyor. Ayrıca, yapılandırma düzenlemeleri sayesinde, prim kazanma şansı da artıyor. İsteğe bağlı sigorta bu seçenekler arasında özellikle dikkat çekiyor ve pek çok kişi için emeklilik hayaline ulaşmanın bir anahtarı haline geliyor.