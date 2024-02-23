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2002 2010 2020 sigorta girişliler için yeni rota belli oldu! Peyderpey ödeme yapan maaşı kapacak

Günümüzde milyonlarca kişi emeklilik hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli yollara başvuruyor. Eksik prim süresi gibi engeller, bu hedefe ulaşmayı zorlaştırsa da sosyal güvenlik sisteminde yapılan düzenlemeler ve sunulan avantajlar bu sorunun üstesinden gelmek isteyenler için umut ışığı oluyor. Özellikle borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta gibi çözümler emeklilik yolunda önemli fırsatlar sunuyor.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 16:46 Güncelleme 23 Şubat 2024, 16:46
2002 2010 2020 sigorta girişliler için yeni rota belli oldu! Peyderpey ödeme yapan maaşı kapacak

Uzmanlar emeklilik hedefine ulaşmak isteyenlerin borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta gibi seçenekleri değerlendirmelerini öneriyor. Bu yöntemler eksik prim ödeme süresi olanlar için önemli bir destek sağlıyor. Ayrıca, yapılandırma düzenlemeleri sayesinde, prim kazanma şansı da artıyor. İsteğe bağlı sigorta bu seçenekler arasında özellikle dikkat çekiyor ve pek çok kişi için emeklilik hayaline ulaşmanın bir anahtarı haline geliyor.

BAŞVURU SÜRECİ

İsteğe bağlı sigorta, ilk kez başvuracakların "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" doldurarak ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya merkezlerine başvurmalarıyla mümkün oluyor.

Ayrıca e-Devlet üzerinden online başvuru imkanı da sunuluyor. Daha önce isteğe bağlı sigortalı olanlar ise, sadece bir talep dilekçesi ile başvuru yapabiliyor.

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE PRİM ÖDEMELERİ

İsteğe bağlı sigortalılık, başvurunun kayıtlara geçtiği tarihten itibaren başlar. Prim ödemeleri, sigortalının beyan ettiği günlük kazanca göre belirlenir ve aylık prim oranı kazancın %32'sidir. 2024 yılı için asgari aylık prim tutarı 6.400,80 TL olarak belirlenmiş durumda.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye'de yaşayanlar ve Türkiye dışında sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerdeki Türk vatandaşları, isteğe bağlı sigortalı olabilmek için belirli şartları taşımaları gerekiyor.

Bu şartlar arasında 18 yaşını doldurmuş olmak, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak ve Türkiye'de sosyal güvenlikten yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak gibi kriterler bulunuyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONLANMASI

İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının talebi, aylık almak için başvuru veya ölüm gibi durumlarla sona erer. Bu süreçte, aylık primlerin düzenli olarak ödenmesi büyük önem taşıyor; aksi takdirde sigortalılık hizmetlerinden yararlanılamıyor.

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