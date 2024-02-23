2002 2010 2020 sigorta girişliler için yeni rota belli oldu! Peyderpey ödeme yapan maaşı kapacak

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE PRİM ÖDEMELERİ
İsteğe bağlı sigortalılık, başvurunun kayıtlara geçtiği tarihten itibaren başlar. Prim ödemeleri, sigortalının beyan ettiği günlük kazanca göre belirlenir ve aylık prim oranı kazancın %32'sidir. 2024 yılı için asgari aylık prim tutarı 6.400,80 TL olarak belirlenmiş durumda.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türkiye'de yaşayanlar ve Türkiye dışında sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerdeki Türk vatandaşları, isteğe bağlı sigortalı olabilmek için belirli şartları taşımaları gerekiyor.
Bu şartlar arasında 18 yaşını doldurmuş olmak, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak ve Türkiye'de sosyal güvenlikten yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak gibi kriterler bulunuyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONLANMASI
İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının talebi, aylık almak için başvuru veya ölüm gibi durumlarla sona erer. Bu süreçte, aylık primlerin düzenli olarak ödenmesi büyük önem taşıyor; aksi takdirde sigortalılık hizmetlerinden yararlanılamıyor.