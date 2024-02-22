Galericilerden yeni adım! Otomobilde senetli satış dönemi başladı! Faiz oranı nasıl oluyor?

%50'Sİ PEŞİNAT OLARAK İSTENİYOR

Ortalama 24 ay vadeli senetlerde genellikle aracın yüzde 50'si peşinat olarak isteniyor. Kalan yüzde 50'lik ödeme için de kimi galeri yüzde 50, kimi galeri ise yüzde 60 faiz oranı işletiyor. Eğer peşinat araç fiyatının yüzde 20'lerindeyse senetle ödenecek tutarda yüzde 100'e kadar faiz uygulayan dahi oluyor.

1.250 KKB PUANI İSTİYORLAR

Bazı galeriler de senetle satış yapacağı kişiden KKB puanı talep ediyor. Örneğin 2014 model 928 bin TL'lik bir aracın ilanında, şöyle deniliyor: "Erken ödeme ve kapamada geriye kalan ayların komple vade farkı silinir. Borç bitmeden aracı geri bize satabilir ya da takas yolu ile model yükseltip, düşürebilirsiniz. Vadeli satışlarda yüzde 20 peşinatla 1.250 üstü KKB puanı olanlara özel 24 ay senetle satış yapılmaktadır. Puanı düşük olanlarda yüzde 30 peşinatla, kalanı 24 aya kadar senetli taksitli olabilmektedir."

24 AY TAKSİT YAPIYORLAR

Senetle satış yapan bir galericiyi aradık. Dükkân sahibi, "Senetle satış hep vardı ancak daha çok bankadan kredi çekemeyenler bu yola başvuru yapıyordu. Son dönemde ise bankalar deyim yerindeyse ne kızı veriyor ne dünürü küstürüyor. 1 milyon TL'lik arabaya en fazla 300 bin TL kredi veriyor. Ancak kişinin işi için arabaya da ihtiyacı var. Hal böyle olunca senetle almaya yöneliyor" dedi. En fazla 12 ay taksit yapabildiklerini anlatan galerici, "Bazı galeriler 24 ay taksit yapıyor. Biz de eskiden yapıyorduk ancak şimdi bütçemiz buna müsaade etmiyor" diye konuştu.

FAİZ ORANI DEĞİŞİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; İSTOÇ'ta faaliyet gösteren bir başka galerici de, kredilerde yaşanan daralma nedeniyle ikinci el araç satışlarının da gerilediğini belirterek, şunları anlattı: "Üç aydır araç fiyatları geriledi ancak satışlarımız yüzde 50'den fazla düştü. Senetle satışlar biraz piyasayı hareketlendirdi. 24 ay taksit yapıyoruz. Bazı galerilerde çek de var ancak kabul etmiyoruz. Faiz oranı peşinata göre değişiyor. Eğer aracın yüzde 70'i peşin kalan yüzde 30'una senet istiyorsa zaten faiz oranında da yardımcı oluyoruz ancak banka faizlerinin altına inemeyiz." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN