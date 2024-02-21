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Öğretmenlere 32.000 TL promosyon müjdesi! 1-31 Mart arası tek seferde hesaplara yatacak! Anaokul, ilkokul 1.2.3.4.5 sınıf öğretmenleri...

Türkiye'de çalışanlar ve emekliler için promosyon fırsatları gün geçtikçe artarken, artan maaşlar bu fırsatları daha da cazip hale getiriyor. Özellikle kamu çalışanları ve emekliler arasında, promosyon tutarlarında gözle görülür bir yükselme yaşanıyor. Memurlar için imzalanan sözleşmelerdeki tutarlar dikkat çekiyor ve gelecekte bu tutarların daha da artması bekleniyor. İşte, promosyon tutarlarına dair detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 07:49 Güncelleme 21 Şubat 2024, 07:49
Öğretmenlere 32.000 TL promosyon müjdesi! 1-31 Mart arası tek seferde hesaplara yatacak! Anaokul, ilkokul 1.2.3.4.5 sınıf öğretmenleri...

Bankalar, hem çalışanlara hem de emeklilere yönelik promosyon fırsatlarını sürdürerek müşterilerine çeşitli avantajlar sunmaya devam ediyor. Son dönemde emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında artış yaşanırken, kamu sektöründe yenilenen sözleşmelerde de dikkat çekici rakamlar ortaya çıkıyor. Bu gelişmeler, banka müşterileri ve kamu çalışanları arasında memnuniyetle karşılanıyor.



ÖĞRETMENLER İÇİN ANLAŞMA

Son örnek Hatay'dan geldi. Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024 Şubat ayından itibaren geçerli olacak 36 aylık maaş promosyon ihalesini bir bankayla yapılan anlaşma sonucunda 31 bin 300 lira olarak duyurdu. Bu tutar rekor değil ancak öğretmenler ve milli eğitim personeline verilen en yüksek promosyon ödemeleri arasında yerini aldı. Ödemelerin Mart ayı maaşından sonra tek seferde öğretmenler, memurlar ve diğer çalışanların hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.


NASIL BELİRLENİYOR?
2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre; kamu kurumlarındaki banka promosyonu 3 kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. İhaleye çıkılarak bankaların teklifleri alınıyor. Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor. Anlaşmalar ağırlıklı 3 yıl üzerinden yapılıyor. Daha önce özellikle üniversitelerde rekor promosyon tutarlarına imza atılmıştı. Burada 3 yıl için 41 bin 500, 4 yıl için 45 bin lira gibi rakamlar ortaya çıkmıştı.



EMEKLİLER NE ALIYOR?
Emekliler için promosyon anlaşmaları 3'er yıllık yapılırken, tutarlar da son kampanyalarla 15 bin liraya kadar çıkıyor. 2 bankanın ödemesi 15 bin lirayı buluyor. Tüm emeklilerin maaşlarının yüzde 49.25 artması nedeniyle promosyon kampanyalarının önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi, tutarların yükselmesi bekleniyor.



HANGİ BANKA, NE VERİYOR?
Peki bankalar emeklilere, dul ve yetimlere şu anda ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte 3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlenen güncel promosyon kampanyaları şöyle:
* AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 500, en çok toplamda 2.500 lira chip para.
* DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları…
* FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
* GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus. Ayrıca mobilden müşteri olup emekli maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus.
* HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
* ING: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 1.000 lira, , toplamda da en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon.
* İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
* KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.
* ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
* QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 TL. Kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim.
* TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
* TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250, en çok 2.500 lira. Maaş yatmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.
* VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
* YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Bankadan ilk kez emekli aylığı alacak veya son 6 ayda emekli aylığı almamış müşterilere 2.500 lira ek ödül, Buna ilaveten 2 fatura ödeme talimatına 1.000, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.
* ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

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