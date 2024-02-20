5400 prim yeterli; 2008’den sonra SGK’lılar listede 1. sıraya alındı! Toplu para öde anında emekli ol! Bu 4 şarta uymak yeter

Türkiye'de çalışanlar için emeklilik süreci, bazı vatandaşlar için zorlu bir yol olabiliyor. Ancak, iş hayatında zorunlu olarak bulunmayanlar veya işlerinden ayrılmak zorunda kalanlar için toplu para ödeyerek emekli olma fırsatı, emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürmenin bir yolu olarak ön plana çıkıyor. Bu yöntemle ilgili detayları inceleyelim.

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olma ve İkamet Etme Şartı: Toplu para ödeyerek emekli olma fırsatından yararlanabilmek için ilk şart, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek. 2. Sigortalı Olarak Çalışmama Koşulu: Başvuran kişinin sigortalı olarak çalışmıyor olması gerekiyor. Eğer sigortalı bir işte çalışılıyorsa, bu süre zarfında 30 günden az ya da tam gün çalışmamış olmak şart.