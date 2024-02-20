5400 prim yeterli; 2008’den sonra SGK’lılar listede 1. sıraya alındı! Toplu para öde anında emekli ol! Bu 4 şarta uymak yeter

Başvuru Yerleri: Toplu para ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerine yapmalıdır. Ayrıca, tekrar sigortalı olmak isteyenlerin talep dilekçesi ile başvuru yapmaları yeterlidir.
Emeklilik Süreci ve Zamanı: İsteğe bağlı sigortalılar, toplu para ödeyerek emekli olma sürecinde 4B'li çalışanlarla aynı koşullara tabi olurlar. Emeklilik süresi, ilk sigorta girişine bağlı olarak değişiklik gösterir. İsteğe bağlı sigorta yaptıran kişiler, belirli bir prim gününü tamamladıkları tarihteki emeklilik yaşına tabi olurlar.
Toplu para ödeyerek emekli olma sürecinin detaylarına göre, 30 Nisan 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta yaptıran kadınlar ve erkekler, 9000 prim gününü tamamladıkları tarihteki emeklilik yaşına tabi olurlar.
İlk defa sigorta yaptıranlar ise 5400 prim günüyle belirli bir yaşta emekli olma hakkına sahip olabilirler.
Toplu para ödeyerek emekli olma imkanı, vatandaşlara daha esnek bir emeklilik planı oluşturma şansı tanırken, başvuru sürecinin düzenli takip edilmesi ve gerekli şartların yerine getirilmesi önem taşıyor. Bu sürecin detaylarına dikkat edilerek, emeklilik hayalleri gerçeğe dönüştürülebilir.