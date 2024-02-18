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Ne KDV ödeyeceksiniz ne de peşinat: Bedavadan bir tık ucuza 2.500 TL teminatla arsa sahibi olacaksınız!

Milli Emlak, yatırımcılara ve arsa sahibi olmak isteyenlere yönelik benzersiz bir fırsat sunuyor: KDV ve peşinat ödemeden, sadece 10.000 TL gibi inanılmaz bir fiyatla arsa sahibi olma imkanı. Bu özel teklif, bölgenin yükselen değerini ve yatırım potansiyelini göz önünde bulunduran herkes için dikkate değer bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir fırsat, özellikle emlak piyasasında yatırım yapmayı düşünenler için altın değerinde bir şans sunuyor. 10.000 TL gibi uygun bir maliyetle, KDV'den ve başlangıç peşinatından muaf tutularak sunulan bu arsa, yatırımcıların uzun vadeli planlarına önemli bir katkı sağlayacak potansiyel taşımaktadır.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 15:50 Güncelleme 18 Şubat 2024, 15:50
Ne KDV ödeyeceksiniz ne de peşinat: Bedavadan bir tık ucuza 2.500 TL teminatla arsa sahibi olacaksınız!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Milli Emlak tarafından sunulan eşsiz bir arsa satış fırsatı karşınızda. 10.000 TL gibi inanılmaz bir fiyatla, KDV'den ve peşinattan muaf bu arsaya sahip olma şansınız var. Bu fırsat, bölgedeki yatırım potansiyelini değerlendirmek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir durum sunuyor.

Milli Emlak'tan Yeni İlan

Milli Emlak, uygun fiyatlı arsa satışlarına bir yenisini daha ekleyerek, Kastamonu Taşköprü'de arsa sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 47,17 metrekare büyüklüğündeki bu arsa, 10.000 TL'ye satışa sunuluyor. İhale ile gerçekleştirilecek bu satış, herkesin bütçesine uygun bir yatırım imkanı sunuyor.

Kastamonu, Taşköprü ilçesi, doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile dikkat çeken bir bölge. Yatırım yapmak için ideal bir lokasyon olan Taşköprü, gelişmekte olan altyapısı ve artan nüfusu ile dikkat çekiyor. Bu arsa, hem yatırım hem de doğa ile iç içe bir yaşam arayanlar için mükemmel bir fırsat.

İlanın Detayları

Bu 47,17 metrekarelik arsa, 10.000 TL gibi cazip bir fiyatla satışa sunulmuş durumda. İhalesi 23 Şubat 2024'te gerçekleştirilecek olan arsa, KDV ve peşinatsız satın alınabilecek. Bu, özellikle bütçesini düşünen alıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

KDV ve Peşinat Yok

Milli Emlak'ın bu satışı, alıcılar için büyük finansal kolaylıklar sunuyor. KDV ödemeden ve peşinat yatırmadan arsa sahibi olma şansı, özellikle ilk kez yatırım yapacak kişiler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

2500 TL Teminat Bedeli

Arsa satın almak isteyenler için teminat bedeli olarak belirlenen 2500 TL, ihale sürecine katılım için gereken bir ön koşul. Bu teminat, ihaleye katılımın ciddiyetini ve alıcının taahhüdünü gösteriyor.

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