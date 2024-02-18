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IBAN'la alışveriş artmışken esnafa komisyon müjdesi | Üç kamu bankası indirime gitti: Akaryakıt istasyonlarında da % 2,25...

Bankaların yüksek komisyon oranları yüzünden zorlanan esnafa müjde Ticaret Bakanı Bolat’tan geldi, üç kamu bankası indirime gitti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen 'STK İstişare Toplantısı'nda konuşan Bakan Bolat, "Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39'a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25'e düşürdüler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Şubat 2024 Güncelleme 18 Şubat 2024, 07:00
IBAN’la alışveriş artmışken esnafa komisyon müjdesi | Üç kamu bankası indirime gitti: Akaryakıt istasyonlarında da % 2,25...

Bankalar son dönemde POS ve kredi kartı komisyonlarını yüksek oranlara çekti. Başta akaryakıt istasyonları olmak üzere esnafın büyük tepkisini çeken bu komisyonlara kamu bankalarından indirim geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üç kamu bankasının, kart komisyon oranlarında indirime gittiğini açıkladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen 'STK İstişare Toplantısı'nda konuşan Bakan Bolat, "Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39'a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25'e düşürdüler.

Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun." dedi. Bakan Bolat, ihracatçılar için yeşil pasaport konusunda da çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Bolat, söz konusu çalışmanın Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiğini ifade etti.

ESNAF İNDİRİM İSTEMİŞTİ
Bankaların esnafın üzerindeki kredi kartı komisyon ücreti yükünü hafifletmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken daha önce yaptığı açıklamada, "Orta Vadeli Ekonomi Politikasıyla birlikte enflasyonun düşmesi için alınan tedbirler kapsamında bankaların iş yerleri için uyguladığı kredi kartı komisyon oranları yüzde 0.74'ten yüzde 4'lerin üzerine kadar çıktı.

Bu da hem esnafa hem de vatandaşa zarar. Çünkü esnaf artık kesintiler yüzünden kredi kartı ile yapılan ödemeleri kabul edemiyor. Esnafın yükünü hafifletmek için bankalar komisyon oranlarını düşürmeli" demişti.

EMSAL OLUR MU?
Kamu bankalarının yaptığı indirimlerin diğer özel bankalara da emsal olmasını isteyen esnaf, "45 gün sonra ödeme alıyoruz ve birde çok yüksek komisyon ödüyoruz. Biz ödemeyi alana kadar ürünü aynı fiyattan yerine koyamıyoruz. Kullanılan POS cihazlarının bakım, onarım ve kurulum gibi maliyetleri var. Üstüne bir de kredi kartı komisyon oranlarının bu denli yükseltilmesi tüm iş yerlerine, maliyetlere ve giderlere yansıyor. Bu komisyonlara bir standart getirilmeli" dedi.

AKARYAKITÇILARDAN ÇAĞRI
Kart komisyonu sorunu akaryakıtçıları da isyan ettirdi. Sektör temsilcileri komisyon nedeniyle istasyonların zarar ettiğini dikkat çekiyor. Akaryakıtçılar, komisyonun alınmaması halinde bir depoda vatandaşa 2 litre benzini bedavaya verebileceklerini söylediler.

IBAN NUMARASI VERİLİYOR
Birçok esnaf kredi kartı komisyonları yüzünden nakit alışveriş yapmak istiyor. Vatandaşın yanında da nakit olmayınca bu kez İBAN numaraları verilerek alışveriş devam ediyordu. Bu durum hem vergi kaçağına yol açıyor hem de esnaf ile vatandaşı karşı karşıya getiriyordu.

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