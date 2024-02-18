IBAN’la alışveriş artmışken esnafa komisyon müjdesi | Üç kamu bankası indirime gitti: Akaryakıt istasyonlarında da % 2,25...

Bankalar son dönemde POS ve kredi kartı komisyonlarını yüksek oranlara çekti. Başta akaryakıt istasyonları olmak üzere esnafın büyük tepkisini çeken bu komisyonlara kamu bankalarından indirim geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üç kamu bankasının, kart komisyon oranlarında indirime gittiğini açıkladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen 'STK İstişare Toplantısı'nda konuşan Bakan Bolat, "Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39'a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25'e düşürdüler.

Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun." dedi. Bakan Bolat, ihracatçılar için yeşil pasaport konusunda da çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Bolat, söz konusu çalışmanın Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiğini ifade etti.