Hastasına bakana 7.608 TL maaş | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı 'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Yardım ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, geliştirdikleri "bütüncül ve adil" sosyal hizmet modelleriyle toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Bu kapsamda 2023'te 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptıklarını hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti: "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 558 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."