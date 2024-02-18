Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı ortalama yüzde 2,26 kazançla tamamladı!

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 kazançla 9.250,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.917,74, en yüksek 9.306,34 puanı gördü.
Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 kazançla 9.250,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.917,74, en yüksek 9.306,34 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,31 kayıpla 8.649,90 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,99 artışla 14.099,69 puan, Mali Endeksi yüzde 2,72 yükselişle 9.811,96 puan, Sanayi Endeksi yüzde 4,38 artışla 14.510,59 puan oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,71 ile Gübre Fabrikaları oldu. Gübre Fabrikalarını yüzde 23,59 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 21,86 ile Hektaş izledi.
ALTIN DÜŞÜŞ YAŞADI
24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,30 kayıpla 1.989 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,32 azalışla 13 bin 366 liraya düştü. Doların fiyatı yüzde 0,47 artışla 30,8290 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,06 yükselişle 33,1280 lira oldu. Geçen hafta 38,8490 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,02 azalarak 38,8410 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,38 kayıpla 35,0830 liradan alıcı buldu.
BEKARA EV VERMEYENE CEZA
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, bekara ev kiralamayan ev sahibine 5 bin 958 lira idari para cezası verdi. Kararda, "ayrımcılık yasağına aykırı bir muamelede bulunulduğu kanaatine varılmıştır" denildi. Ankara'da yaşayan B.C.H'nin bir internet sitesinde gördüğü kiralık ev ilanı için emlakçıyla iletişime geçip ön koşullarda anlaştığı, ancak sonrasında iddiaya göre ev sahibinin bekara evini kiralamak istemediği yanıtını aldı. Ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvuran B.C.H, emlakçıyla yaptığı görüşmenin ekran görüntüsünü delil olarak sundu. Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, ev sahibine "ayrımcılık yasağını" ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 958 lira idari para cezası verdi.
1 İÇECEK 1 SİMİT 500 LİRA
Hava limanları başta olmak üzere yolcuların ağırlıkta olduğu otogar, liman gibi yerlerde fahiş yiyecek içecek fiyatları gündemden düşmüyor. Normal fiyatının neredeyse 10 katına satılan yiyecek ve içecekler vatandaşın da tepkisine sebep oluyor. Son olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve meyve suyu alan vatandaşın ödediği miktar da dudak uçuklattı. Yediği simit ve meyve suyunun yer aldığı fişi paylaşan kişi, 2 ürüne 500 lira ödedi. Sosyal medyada paylaşılan fişte simidin 310 TL meyve suyunun ise 190 TL olduğu görülüyor. Paylaşımın altına yorum yapan vatandaşlar bu fiyatların denetlenmesini, vatandaşın kandırılmasının önüne geçilmesini istedi.
NAKİT ÇEKİM LİMİTİ ARTTI
Bankalar, ATM'lerden yapılan nakit çekim miktarlarında artışa gitti. Bugüne kadar normalde 5 bin lira olarak uygulanan nakit çekme limiti, 10 bin liraya çıkarıldı. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı. Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak ve 10-15 bin lira bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.
ENERJİDE 3 YILLIK YOL HARİTASI
Bu yıl 8 bin 100 maden sahası denetlenecek İşletme izni olan madenlerde bu yıl denetim oranı yüzde 68 olacak Bu yıl 15 adet petrol arama ruhsatı verilecek, 30 milyon varil petrol üretilecek 2024'te 2.8 milyar metreküp, 2026'da 4.9 milyar metreküp doğalgaz üretilecek Bu yıl 104 milyon ton yerli linyit, 1.8 milyon ton da yerli taş kömürü üretilmesi amaçlanıyor
BORCU İFŞA ETTİ 75 BİN LİRA ÖDEDİ
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeden kişisel veri işleyen otopark işletmesine 75 bin lira idari para cezası verdi. Başvuru sonrası KVKK'nin kararına göre, aracının otopark borcu sebebiyle hakkında icra takibi başlatılan bir kişi, bu duruma itiraz etti ve konuyla ilgili dava açıldı. Vatandaş bu arada borç bilgilerine de bir internet sitesi üzerinden aracının plakasıyla yapılan sorgulamayla alenen ulaşılabildiğini fark etti. Verilerinin işlenmesi konusunda otopark işletmesi tarafından kendisine aydınlatmada bulunulmadığını belirten kişi, KVKK'ye şikayet başvurusu yaptı. Başvuruyu inceleyen KVKK, otopark işletmesine 75 bin lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
2.392 ENGELLİYE KAMUDA İŞ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş İstanbul'da engellilere istihdam müjdesi verdi. Göktaş, "19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı da kamu kurumlarına yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımız son 21 yılda 12 kat artarak 8 bin 396'ya çıkarmış olacağız" dedi.
ÇİFTÇİLERE 295,5 MİLYON TL
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 295 milyon 531 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin dün akşam itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "295 milyon 531 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı. Paylaşımda yer alan bilgiye göre, destek tutarları, su ürünleri yetiştiriciliği desteği için 125 milyon 328 bin 255 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 78 milyon 274 bin 346 lira, yem bitkileri desteği için 38 milyon 438 bin 724 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 34 milyon 115 bin 740 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 19 milyon 373 bin 935 lira olacak.
50 İLDE ARSA SATIŞI
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde 1659 arsayı satışa sundu. 314'ü Samsun'da, 276'sı Malatya'da, 1069'u İstanbul, Ankara ve İzmir'in de dahil olduğu 48 ilde satışa sunulmuş olan arsalar için peşin ödeme yapan alıcılar yüzde 20 indirim imkanından faydalanacak. Başkanlık 23-26-27-28-29 Şubat ve 1 Mart 2024 tarihlerinde açık artırma yapılavcağını, arsaları yüzde 25 peşinat 24 ay vade ile satılacağını belirtti.
EKONOMİ 1 TRİLYON DOLARI AŞACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adana İş Dünyası Buluşması'nda konuştu: "2022'de 906 milyar dolar ekonomik hacmimiz, 10 bin 659 dolar kişi başına gelirimiz vardı. Bu yıl rakamlar yakın bir gelecekte çıkacak ama bizim şu anki tahminlerimize göre, ekonomik büyüklük olarak 1,1 trilyon dolar seviyelerine yaklaşmış durumdayız. İlk defa ekonomimiz 1 trilyon dolar seviyesini nominal dolar bazında geçmiş oluyor."
TEKNOFEST'TE TURİZM TEKNOLOJİSİ
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Türkiye'nin en büyük para ödüllü teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor. Yine bu yıl büyük ilgi gören yarışmalardan biri olan Turizm Teknolojileri Yarışmasında turizm alanında fark yaratacak, yeni fikirlerin çıkış noktası olacak projeler mücadele edecek. Yarışmaya mobil yazılımlar, web yazılımları, prototip, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon gibi yazılım odaklı projeler kabul edilirken sekiz farklı tema sunuluyor.
BULUT BİLİŞİMİNDE YENİ DÖNEM
Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova tarafından tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen yeni dijital hizmet platformu Cloudworks kullanıma açıldı. Bulut bilişimin avantajlarından faydalanmak isteyen işletmeler Cloudworks ile yenilikçi bulut servislerine tek bir çatı altından erişebildikleri gibi kendi bulut sistemlerini ve pazar yerlerini de kurabiliyor. Kullanıcılar bu sayede bulut teknolojisine daha kolay ulaşacak.
TÜRK AVOKADOSU YOK SATTIYOR
Türkiye'de yetişen avakadolar dünya pazarlarında büyük ilgi görüyor. Antalya'da sebze ve meyve komisyonculuğu yapan Tahsin Yılmaz, hasadının en az olduğu dönemde tropikal meyvelerden 1 tır avokadoyu kilosu 5 dolardan Rusya pazarına gönderdi. Ürünün az olması nedeniyle talebe yetişemediklerini söyleyen Yılmaz, "Moskova'da en çok bizim avokadomuz tercih ediliyor, şuan ürün yetiştiremiyoruz, mal yok. Sürekli talep alıyoruz" dedi.
TURİZMİN KALBİ ANTALYA'DA ATIYOR
2. TÜRSAB Turizm Kongresi, dün Antalya'da başladı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin dünyada en önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini vurgulayarak, "Bu başarıda Türk turizmini var eden, geliştiren, bugüne getiren seyahat acentelerimizin ve onların temsilcisi TÜRSAB'ın büyük katkısı vardır" dedi.
OBA MAKARNA'NIN HALKA ARZI ONAYLANDI
Türkıye'nin makarna sektöründe son 10 yıllık dönemde ihracat şampiyonu olan Oba Makarna'nın halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ÜNLÜ Menkul Değerler, Ziraat Yatırım ve QNB Finansinvest liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 39.24 TL olarak belirlendi.
ÇEVRE ÇALIŞMASINA TAM NOT ALDI
Vodafone Grubu, çevre konusundaki yüksek performans nedeniyle, global çevre kuruluşu CDP'nin A listesinde yer aldı. Türkiye'de de Çevresel, Sosyal, Yönetişim alanında öncü bir rol üstlenen Vodafone, faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların azaltımı için enerji tüketimini düşürmeye ve yenilenebilir enerji yatırımı yapmaya odaklanıyor.