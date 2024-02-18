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Aylık 13.680 TL getirisi var! Şubat 2024'te kazanma fırsatı! Mevduat faizlerinde son rakamlar

Vadeli mevduat hesapları, uzun süredir düşük risk toleransına sahip yatırımcılar için tercih edilen bir yatırım aracı olmuştur. Bu hesaplar, ana paranın korunması ve sabit bir getiri elde edilmesi açısından avantaj sunar. Vadeli mevduat hesapları, diğer yatırım araçlarına kıyasla daha az risk içerir. Ana paranız, vade sonunda garantili olarak geri ödenir. Haberimizde mevduat faizlerindeki son rakamları açıkladık.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 12:18 Güncelleme 19 Şubat 2024, 12:18
Aylık 13.680 TL getirisi var! Şubat 2024’te kazanma fırsatı! Mevduat faizlerinde son rakamlar

Yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin Şubat ayında en çok merak ettiği konulardan biri vadeli mevduat hesaplarından elde edilecek olan getirilerdir. Bu dönemde bankalar arasındaki faiz oranlarındaki rekabet, yatırımcıların karar verme süreçlerini doğrudan etkiler. Şubat ayında vadeli mevduat faiz oranları, bankadan bankaya farklılık göstermekte ve yatırımcıların hangi bankayı tercih edeceği konusunda önemli bir faktör oluşturur.

Vadeli Mevduat Faiz Oranlarının Bankalar Arası Karşılaştırması

Şubat ayında vadeli mevduat faiz oranları, bankadan bankaya farklılık göstermekte ve yatırımcıların hangi bankayı tercih edeceği konusunda önemli bir faktör oluşturmaktadır. Aşağıda, bazı popüler bankaların 365.000 TL mevduat tutarı için sunduğu 32 günlük vade üzerinden faiz oranları ve elde edilecek net getiriler yer almaktadır:

Odea Bank: Faiz Oranı: %45,00, Net Getiri: 13.680 TL

CEPTETEB: Faiz Oranı: %45,00, Net Getiri: 13.680 TL

ON Dijital: Faiz Oranı: %46,00, Net Getiri: 13.984 TL

ING Bank: Faiz Oranı: %45,00, Net Getiri: 13.680 TL

DenizBank: Faiz Oranı: %44,00, Net Getiri: 13.376 TL

Garanti BBVA: Faiz Oranı: %42,00, Net Getiri: 12.768 TL

Bu veriler, yatırımcılara karşılaştırmalı bir perspektif sunarken, mevduat tutarlarının ve vade sürelerinin, getiri üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun gelecek hafta perşembe günü açıklayacağı şubat ayı faiz kararı, piyasalar tarafından merakla beklenmektedir. Bu karar, sadece kredi faiz oranlarını değil, aynı zamanda vadeli mevduat faiz oranlarını da dolaylı yoldan etkileyebilmektedir. Kararın açıklanmasına kısa bir süre kala, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, mevcut birikimlerini en iyi şekilde değerlendirebilmek için güncel faiz oranları üzerinden hesaplamalar yapmaktadır.

Yatırım Kararlarında Dikkate Alınması Gerekenler

Vadeli mevduat hesabı açarken veya mevcut birikimleri değerlendirirken, yalnızca faiz oranlarına odaklanmak yerine, aşağıdaki faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır:

Enflasyon Oranı: Yıllık getiri oranlarının, enflasyon oranının üzerinde olması, reel getiri açısından önemlidir.

Vergi Kesintileri: Elde edilen faiz gelirleri üzerinden %15 stopaj vergisi kesintisi yapılmaktadır. Net getiri hesaplamaları yapılırken bu kesinti dikkate alınmalıdır.

Faiz Oranı Değişiklikleri: Merkez Bankası'nın faiz kararları, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını etkileyebilir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce piyasa beklentilerini de değerlendirmek faydalı olacaktır.

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