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Prim ve yaş indirimi açıklandı! Erken emeklilik için sigortayı 4 yılda 1 geriye çekilecek! Yaştan 1 sene düşecek: 2008 sonrası...

Türkiye'de kadın sigortalılar arasında ağır engelli çocuğu bulunanlar için özel bir emeklilik kolaylığı sunuluyor. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan ve ağır engelli bir çocuğa sahip olan kadınlar, her 4 yılda bir 1 yıl prim eklenmesi ve emeklilik yaşı için 1 yıl indirim gibi avantajlardan faydalanabiliyorlar.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 07:23 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:23
Prim ve yaş indirimi açıklandı! Erken emeklilik için sigortayı 4 yılda 1 geriye çekilecek! Yaştan 1 sene düşecek: 2008 sonrası...

Türkiye'de, ağır engelli çocuğa sahip olan kadın sigortalılar için önemli bir emeklilik kolaylığı sağlanıyor. Bu düzenleme kapsamında, annelerin 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren (memurlarda ise 15 Ekim 2008) çalışmaya başladıkları dönemden sonraki prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, toplam primlerine eklenerek emeklilik sürelerini kısaltıyor.

Kadın sigortalılardan ağır engelli çocuğu bulunanların erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bu kapsamda annelerin 1 Ekim 2008'den (memurlarda 15 Ekim 2008'den) sonraki prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim toplamına ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor.

Yani 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ilave ediliyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.

Kadınların bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları gerekiyor. SSK ve Bağ-Kur'lu kadınlar ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler bu imkandan yararlanmak için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya merkez müdürlüklerine başvuruyor.

Kamu görevlileri ise başvuruyu çalıştıkları kamu kurumlarına yapıyor.

Kadın sigortalılar erken emeklilik hakkından yararlanmak için başvurularını çalışmaları devam ederken veya emekli olacakları dönemde yapabiliyor. Ancak başvurunun sağlık kurulu raporu alındığı tarihte yapılması daha iyi.

Çünkü raporla ilgili bir sorun çıkması halinde düzeltme yapılabileceği için hak kayıpları engellenebiliyor.

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