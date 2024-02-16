Prim ve yaş indirimi açıklandı! Erken emeklilik için sigortayı 4 yılda 1 geriye çekilecek! Yaştan 1 sene düşecek: 2008 sonrası...

Türkiye'de, ağır engelli çocuğa sahip olan kadın sigortalılar için önemli bir emeklilik kolaylığı sağlanıyor. Bu düzenleme kapsamında, annelerin 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren (memurlarda ise 15 Ekim 2008) çalışmaya başladıkları dönemden sonraki prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, toplam primlerine eklenerek emeklilik sürelerini kısaltıyor.
Kadın sigortalılardan ağır engelli çocuğu bulunanların erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bu kapsamda annelerin 1 Ekim 2008'den (memurlarda 15 Ekim 2008'den) sonraki prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim toplamına ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor.
Yani 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ilave ediliyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.