Prim ve yaş indirimi açıklandı! Erken emeklilik için sigortayı 4 yılda 1 geriye çekilecek! Yaştan 1 sene düşecek: 2008 sonrası...

Kamu görevlileri ise başvuruyu çalıştıkları kamu kurumlarına yapıyor.

Kadınların bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları gerekiyor. SSK ve Bağ-Kur'lu kadınlar ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler bu imkandan yararlanmak için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya merkez müdürlüklerine başvuruyor.

Kadın sigortalılar erken emeklilik hakkından yararlanmak için başvurularını çalışmaları devam ederken veya emekli olacakları dönemde yapabiliyor. Ancak başvurunun sağlık kurulu raporu alındığı tarihte yapılması daha iyi.

Çünkü raporla ilgili bir sorun çıkması halinde düzeltme yapılabileceği için hak kayıpları engellenebiliyor.