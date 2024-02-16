31.300 TL PROMOSYON | Hem çalışanlar hem emekliler bunu araştırıyor! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...

EMEKLİLER NE ALIYOR?

Emekliler için promosyon anlaşmaları 3'er yıllık yapılırken, tutarlar da son kampanyalarla 15 bin liraya kadar çıkıyor. 2 bankanın ödemesi 15 bin lirayı buluyor. Tüm emeklilerin maaşlarının yüzde 49.25 artması nedeniyle promosyon kampanyalarının önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi, tutarların yükselmesi bekleniyor.

HANGİ BANKA, NE VERİYOR?

Peki bankalar emeklilere, dul ve yetimlere şu anda ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte 3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlenen güncel promosyon kampanyaları şöyle:

* AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 500, en çok toplamda 2.500 lira chip para. * DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları…

* FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. * GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus. Ayrıca mobilden müşteri olup emekli maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus.