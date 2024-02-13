13 Şubat motorine zam var mı? Mazota zam geldi mi 2024? Güncel akaryakıt fiyatları: 1 LT benzin kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Peki, Mazota zam geldi mi 2024? 11-12-13 Şubat motorine zam var mı? 1 LT benzin kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar...