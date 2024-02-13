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13 Şubat motorine zam var mı? Mazota zam geldi mi 2024? Güncel akaryakıt fiyatları: 1 LT benzin kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak, motorine gelecek zam haberiyle birlikte tüketicilerin dikkati yakıt fiyatlarına yoğunlaşıyor. Peki, mazota zam geldi mi son dakika? Güncel motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 07:58 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:58
13 Şubat motorine zam var mı? Mazota zam geldi mi 2024? Güncel akaryakıt fiyatları: 1 LT benzin kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Peki, Mazota zam geldi mi 2024? 11-12-13 Şubat motorine zam var mı? 1 LT benzin kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar...



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarından alınan habere göre, motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,71 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 39,37 satılıyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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