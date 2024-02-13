Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçti!

Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte engelli ve yaşlı vatandaşlara yapılan ödemelerin arttığını hatırlatan Bakan Göktaş, "Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artış oldu. Bu doğrultuda yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı bin 874 liradan 2 bin 797 liraya çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi" ifadelerini kullandı.