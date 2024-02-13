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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçti!

Memurların ve emeklilerin yanı sıra yaşlı ve engelli aylıkları da yüzde 49.25 artırılırken, yeni tutarlar Ocak’tan kaynaklı farklar ile birlikte hesaplara yatırıldı, 6.3 milyar lira ödendi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Şubat 2024 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:01
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayına ilişkin toplam 6.3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte engelli ve yaşlı vatandaşlara yapılan ödemelerin arttığını hatırlatan Bakan Göktaş, "Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artış oldu. Bu doğrultuda yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı bin 874 liradan 2 bin 797 liraya çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi" ifadelerini kullandı.

Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını Ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte ödediklerini ifade eden Bakan Göktaş, yaklaşık 3.5 milyar lira tutarında yaşlı aylığını ve yaklaşık 2.8 milyar lira tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarındayız."

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