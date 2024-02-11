Hedef 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir: Turizme yeni yasa gelecek! Hanutçuluk yapan yanacak

100 BİN LİRA CEZA

Ruhsatname sahibi olmadan rehberlik hizmetinde bulunulamayacak. Buna aykırı hareket edene 25 bin lira ila 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.



BAKANLIK DÜZENLEYEBİLECEK

Türkiye'nin artan turist rehberi gereksiniminin daha hızlı karşılanması için önlem alınıyor. Turist rehberliği sertifika programları ve uygulama gezilerinin talepleri karşılamada yetersiz kalması sebebiyle, bu programlar Turizm Bakanlığının girişimi ile yaptırılabilecek.



HANUTÇULUĞA ÖNLEM

Rehber ya da seyahat acentalarının, hanutçuluk yapmasının da önüne geçilecek. Seyahat acentalarının, müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde belgeleri iptal edilecek. Bunlar 5 yıl süreyle seyahat acentalığı yapamayacak. Turist rehberleri 5 yıl içinde bu suçu iki kez işlerlerse meslekten geçici men, üç kez işlerlerse meslekten çıkarma cezası olacak.



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin ortak akılla yeni hedefler için yeni stratejiler belirleme sürecinde olduğunu, kaydetti. Güler "Teklifimizle, Çince başta olmak Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi amacıyla şartlar kolaylaştırılmaktadır. Ülkemizde bu dilleri konuşan turistlere hizmet verebilecek rehber sayısı oldukça az görülmektedir" dedi. Güler, İtalya, Brezilya, Güney Amerika ve AB ülkelerinin Çin turist çekmek için arka arkaya adımlar attığını da hatırlattı.

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