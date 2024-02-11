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Hedef 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir: Turizme yeni yasa gelecek! Hanutçuluk yapan yanacak

Hanutçuluk yapanlar meslekten men edilecek seyahat acentası kapatılacak. Yeni hedef Uzak Doğu. Çince, Japonca ve Korece bilen rehber sayısı arttırılacak.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Şubat 2024 Güncelleme 11 Şubat 2024, 07:04
Hedef 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir: Turizme yeni yasa gelecek! Hanutçuluk yapan yanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizmde hedefi "60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir" olarak açıklarken AK Parti'den bu sektördeki kaliteyi arttıracak önemli bir yasa teklifi geldi. AK Parti, rehberler ve turizm acentalarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Yasa teklifinde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:



ÇİNCE, JAPONCA REHBERLER
Uzak Doğulu turistlere hizmet vermek için Çince, Japonca, Korece bilen rehber sayıları arttırılacak. Bunun için Uzak Doğu dillerindeki rehber adaylarını teşvik edici önlemler alınacak. Teklifin gerekçesinde, Uzak Doğu ülkelerinden gelen turist sayısındaki artış a dikkat çekildi.

SANAT TARİHİ VE ARKEOLOJİ
Turizm rehberlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden mezun olanların turist rehberi olmaları kolaylaştırılacak.



ZORUNLULUK KALKIYOR
Esas amacı tarihî ve turistik yerlerin tanıtılması olmayan faaliyetler sırasında turist rehberi bulundurma zorunluluğu kaldırılıyor.

TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ
Yabancı dil şartını sağlayamadığı için rehber olamayanların mağduriyeti giderilecek. Bu kişiler Türkçe rehberlik yapabilecek.

100 BİN LİRA CEZA
Ruhsatname sahibi olmadan rehberlik hizmetinde bulunulamayacak. Buna aykırı hareket edene 25 bin lira ila 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.

BAKANLIK DÜZENLEYEBİLECEK
Türkiye'nin artan turist rehberi gereksiniminin daha hızlı karşılanması için önlem alınıyor. Turist rehberliği sertifika programları ve uygulama gezilerinin talepleri karşılamada yetersiz kalması sebebiyle, bu programlar Turizm Bakanlığının girişimi ile yaptırılabilecek.

HANUTÇULUĞA ÖNLEM
Rehber ya da seyahat acentalarının, hanutçuluk yapmasının da önüne geçilecek. Seyahat acentalarının, müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde belgeleri iptal edilecek. Bunlar 5 yıl süreyle seyahat acentalığı yapamayacak. Turist rehberleri 5 yıl içinde bu suçu iki kez işlerlerse meslekten geçici men, üç kez işlerlerse meslekten çıkarma cezası olacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin ortak akılla yeni hedefler için yeni stratejiler belirleme sürecinde olduğunu, kaydetti. Güler "Teklifimizle, Çince başta olmak Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi amacıyla şartlar kolaylaştırılmaktadır. Ülkemizde bu dilleri konuşan turistlere hizmet verebilecek rehber sayısı oldukça az görülmektedir" dedi. Güler, İtalya, Brezilya, Güney Amerika ve AB ülkelerinin Çin turist çekmek için arka arkaya adımlar attığını da hatırlattı.

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