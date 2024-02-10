1995-1998-2002 sigorta girişi olana altın tepside emeklilik! 48-50-52 yaş üstü voleyi vurdu

Emeklilik genel olarak belirli yıl ve prim ödeme şartlarına bağlı. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Bu süreler kişinin işe giriş tarihine ve ödediği prim sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla emeklilik planlaması yaparken bu temel şartları göz önünde bulundurmak gerekiyor.
ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI: ÇOCUK AVANTAJI VE ASKERLİK BORÇLANMASI
Erken emeklilik, pek çok çalışanın hayali. Bu yönde, kadın çalışanlar için çocuk sahibi olmak büyük bir avantaj sunuyor. 3 çocuğa kadar toplam 2160 gün prim kazanmak mümkün. Erkekler ise askerlik sürelerini borçlanarak, hem emeklilik yaşını düşürebiliyor hem de ekstra prim kazanabiliyor.
KISMİ VE MALULEN EMEKLİLİK
15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş bireyler, kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Ayrıca, iş yapma gücünü yüzde 60 oranında kaybedenler malulen emekli olabiliyor. Bu, özellikle sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak durumda olan bireyler için önemli bir çıkış yolu sunuyor.