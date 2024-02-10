1995-1998-2002 sigorta girişi olana altın tepside emeklilik! 48-50-52 yaş üstü voleyi vurdu

Emeklilik genel olarak belirli yıl ve prim ödeme şartlarına bağlı. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Bu süreler kişinin işe giriş tarihine ve ödediği prim sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla emeklilik planlaması yaparken bu temel şartları göz önünde bulundurmak gerekiyor.

ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI: ÇOCUK AVANTAJI VE ASKERLİK BORÇLANMASI Erken emeklilik, pek çok çalışanın hayali. Bu yönde, kadın çalışanlar için çocuk sahibi olmak büyük bir avantaj sunuyor. 3 çocuğa kadar toplam 2160 gün prim kazanmak mümkün. Erkekler ise askerlik sürelerini borçlanarak, hem emeklilik yaşını düşürebiliyor hem de ekstra prim kazanabiliyor.