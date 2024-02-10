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1995-1998-2002 sigorta girişi olana altın tepside emeklilik! 48-50-52 yaş üstü voleyi vurdu

Emeklilik çalışma hayatının sonunda bireylerin hak ettikleri dinlenme süresine ulaşmalarını sağlayan önemli bir süreç oluyor. Ancak bu sürecin nasıl işleyeceği, ne zaman emekli olunabileceği ve emeklilik maaşının ne kadar olacağı gibi konular pek çok kişi için kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu nedenle emeklilik şartları ve erken emeklilik yollarını anlamak kişisel planlama yaparken büyük önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 10:23 Güncelleme 10 Şubat 2024, 10:23
1995-1998-2002 sigorta girişi olana altın tepside emeklilik! 48-50-52 yaş üstü voleyi vurdu

Emeklilik genel olarak belirli yıl ve prim ödeme şartlarına bağlı. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Bu süreler kişinin işe giriş tarihine ve ödediği prim sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla emeklilik planlaması yaparken bu temel şartları göz önünde bulundurmak gerekiyor.

ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI: ÇOCUK AVANTAJI VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Erken emeklilik, pek çok çalışanın hayali. Bu yönde, kadın çalışanlar için çocuk sahibi olmak büyük bir avantaj sunuyor. 3 çocuğa kadar toplam 2160 gün prim kazanmak mümkün. Erkekler ise askerlik sürelerini borçlanarak, hem emeklilik yaşını düşürebiliyor hem de ekstra prim kazanabiliyor.

KISMİ VE MALULEN EMEKLİLİK

15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş bireyler, kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Ayrıca, iş yapma gücünü yüzde 60 oranında kaybedenler malulen emekli olabiliyor. Bu, özellikle sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak durumda olan bireyler için önemli bir çıkış yolu sunuyor.

ENGELLİ ÇALIŞANLAR VE YIPRANMA PAYI

Engelli bireyler ve ağır işlerde çalışanlar için de erken emeklilik imkanları bulunuyor. Engelli bireyler, vergi indiriminden faydalanabiliyor; ağır işlerde çalışanlar ise yıpranma payı ile daha erken emekli olabiliyorlar.

EYT YASASI VE EMEKLİLİK YAŞI

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için getirilen EYT yasası, yaş şartı olmaksızın emeklilik imkanı sunuyor. Ancak, EYT dışında kalanlar için hem prim ödeme hem de yaş şartı devam ediyor.

EMEKLİLİK PLANLAMASI: E-DEVLET VE SGK İMKANLARI

Emeklilik planlaması yaparken e-Devlet ve SGK'nın resmi siteleri büyük kolaylık sağlıyor. Bu platformlar üzerinden emeklilik yaşı hesaplamaları ve tahmini maaş sorgulamaları yapılabiliyor.

Ayrıca mevzuattaki güncellemeler ve yeni düzenlemeler hakkında bilgi edinmek için de bu siteler önemli bir kaynak.

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