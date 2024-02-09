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THY'den 'TK Cüzdan' hizmeti: Ödeme ve iade süreci hızlanacak

Türk Hava Yolları, dijital alanda TK Cüzdan uygulamasını hayata geçirdi. TK Cüzdan uygulaması ile birlikte Miles&Smiles üyeleri, bu cüzdan ile ödeme ve iade süreçlerini hızlı ve kolayca tamamlayabilecek.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 10:59 Güncelleme 09 Şubat 2024, 10:59
THY’den ’TK Cüzdan’ hizmeti: Ödeme ve iade süreci hızlanacak

Türk Hava Yolları(THY), dijital alanda TK Cüzdan uygulamasını hayata geçirdi.

İŞLEMLER KOLAYLAŞACAK
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY'nin hayata geçirdiği, TK Cüzdan ile işlemlerini daha kolay yapacak. Havayolu şirketi, yolcularına mobil uygulama ve web sitesi üzerinden satın aldıkları bilet ve ek hizmet işlemlerinin iadesinde, iade bedelinin üzerinde TK Para kazanma teklifi sunuyor.

THY online kanalları üzerinden dört farklı para birimi seçeneği (Türk lirası, Euro, Amerikan doları ve İngiliz sterlini) ile sunulan TK Cüzdan aracılığıyla iade işlemlerinden kazanılan TK Paralar, hızlı ve güvenli bir şekilde kullanılabilecek.

YOLCULARIMIZIN SEYAHATLERİNİ KOLAYLASTIRACAĞIZ
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Dijitalleşme hedeflerimiz doğrultusunda kendimizi sürekli geliştirerek, yolcularımızın seyahatlerini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmek için çalışmaktayız. Hizmetlerimizi daha ulaşılabilir kılarak misafirlerimizin seyahat deneyimlerine konfor katacak yenilikler sunmaya devam ediyoruz. Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden kullanılan dijital hizmetlerimize bir yenisini daha ekleyerek TK Cüzdan'ı dijital ödeme yöntemlerimiz arasına aldık" ifadelerini kullandı.

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