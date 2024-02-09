Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: "2024'te hedef 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir"





SAĞLIK KADROSU BÜYÜYOR

Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Teklifle eleman temininde güçlük çekilen yerlerde personel istihdamını teşvik etmek ve kamu sağlık hizmetlerinde devamlılığı sağlamak gayesiyle sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak. Son dönemde arka arkaya kamuoyu gündemine gelen yurt dışı hastalara yönelik yanlış tedavilerin önüne geçilecek. Ruhsatsız veya yetkisiz olarak sağlık hizmeti verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Özel izne tabi hizmet birimlerini ve sağlık kuruluşlarını Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz açanlara 250 bin liradan az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yarısına kadar idari para cezası verilecek. Burcu ŞEN



VARLIK FONU'NA BÜYÜK İLGİ

Türkiye Varlık Fonu'nun uluslararası piyasalardaki tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S yapısında olan 5 yıl vadeli işlemin başlangıç fiyatı yüzde 9,125 oldu. İşlem, açılışın hemen ardından yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi. İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, yaptığı analizde, Türkiye Varlık Fonu'nun 500 milyon dolarlık tahvil ihracı ile yatırımcı iştahını test ettiğini kaydetti.



ANTALYA 2024'E HIZLI BAŞLADI

Turist sayısı ve turizm gelirinde geçen yıl tüm zamanların rekor rakamına ulaşan Antalya, 2024'e de hızlı başladı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk ayında Antalya'yı 229 bin 97 turist ziyaret etti. Kentte, bu yıl ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 4.13 artış gerçekleşti. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, "2024 için kontaklarımızı yaptık, bize gelen ilk bilgilere göre erken rezervasyonlarda güzel bir artış var" şeklinde konuştu.

SATILAN 2 ELEKTRİKLİDEN 1'I TOGG

Türkiye otomobil pazarında geçen ay yüzde 71.7 artışla 64 bin 41 adetlik satış yapılırken; benzinliler 41 bin 212 ile birinci, hibritler 10 bin 260 ile ikinci sırada yer aldı. Dizel satışları 8 bin 55 adet olarak gerçekleşti. Sadece elektrikle beslenen tam elektrikli otomobil satışları ise 3 bin 542 oldu.

Uzatılmış menzil araçlar da dahil edildiğinde elektrikli oto satışı 3 bin 973'e çıktı. Benzinli otomobil satışlarında yüzde 61.2, dizellerde yüzde 60.6 artış yaşanırken; hibrit otomobil satışları yüzde 136.7, tam elektrikli otomobil satışları yüzde 401 yükseldi. Tam elektrikli otomobil satışlarının toplam pazardaki payı yüzde 5.5 olurken, Togg'un kendi kategorisindeki pazar payı yüzde 45.9 seviyesinde gerçekleşti. Togg, bin 625 adetle pazarda ilk sırada yer aldı. Elektrikli otomobil pazarında satılan her iki otomobilden biri Togg oldu.



GENÇLER YARIŞACAK

Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalar için başvurular başladı. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST'te, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve etkinlikler gibi birçok faaliyet gerçekleştiriliyor.

Etkinlik, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. TEKNOFEST'in bu yıl yeni adresi Adana olacak. 'TEKNOFEST ile Gelecek Sensin' mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon lira ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Teknoloji yarışmaları, bu sene 46 ana kategori ve 117 alt kategoride düzenlenecek. İnsansız hava araçlarından çevre ve enerji teknolojilerine, jet motor tasarımından sağlıkta yapay zeka uygulamalarına kadar çeşitli kategorilerde gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.