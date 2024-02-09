Emekliye müjde yağmuru: İkramiye artışı, fatura indirimleri ve kira desteği gibi birçok iyileştirme gündemde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 2024'ü ' Emekliler Yılı ' ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin artırılmasından elektrik, doğal gaz, toplu taşıma ve suyu indirimli kullanmalarına, hatta kira desteği verilmesine kadar birçok iyileştirme gündemde.





İKRAMİYELER ARTIRILACAK

Emeklilerin 2'şer bin lira olan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5 biner liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 10 bin lira ikramiye almış olacak. Artışın emekli zammı (yüzde 49.25) kadar yapılması da formüller arasında. Ancak şu anda 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanmış durumda. Bayram ikramiyeleri artışı yasa ile yapılabiliyor. Bu nedenle AK Parti grubunun bu ay sonu ya da Mart ayı başında yasa teklifini Meclis gündemine taşıyıp hızla yasalaştırması bekleniyor.